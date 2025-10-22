ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Чехи стали реже ходить в рестораны и выбирают более дешёвую еду
22 октября 2025
19:00
163
Рост цен заставил жителей Чехии экономить на питании. Согласно исследованию компании Edenred, почти треть ресторанов зафиксировала падение посещаемости, а обеденное меню подорожало до 197 крон — на 58 крон больше, чем пять лет назад. Большинство опрошенных готовы платить за обед примерно на 30 крон меньше, из-за чего многие либо сокращают его, либо вовсе пропускают.
Особенно заметно подорожание в Праге, где средний обед стоит свыше 220 крон; самые дешёвые обеды — в Злине, около 175 крон. Согласно опросу, почти половина людей считает справедливой ценой на обеденное меню от 121 до 160 чешских крон.
Чтобы удержаться на рынке, заведения упрощают меню и закупают больше полуфабрикатов. Одновременно ухудшаются пищевые привычки: всё больше чехов выбирают дешёвые, но менее полезные продукты или обходятся перекусами.
