ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Чехи стали реже ходить в рестораны и выбирают более дешёвую еду

Новости и статьи
22 октября 2025
19:00
163
Рост цен заставил жителей Чехии экономить на питании. Согласно исследованию компании Edenred, почти треть ресторанов зафиксировала падение посещаемости, а обеденное меню подорожало до 197 крон — на 58 крон больше, чем пять лет назад. Большинство опрошенных готовы платить за обед примерно на 30 крон меньше, из-за чего многие либо сокращают его, либо вовсе пропускают.
Особенно заметно подорожание в Праге, где средний обед стоит свыше 220 крон; самые дешёвые обеды — в Злине, около 175 крон. Согласно опросу, почти половина людей считает справедливой ценой на обеденное меню от 121 до 160 чешских крон.

Чтобы удержаться на рынке, заведения упрощают меню и закупают больше полуфабрикатов. Одновременно ухудшаются пищевые привычки: всё больше чехов выбирают дешёвые, но менее полезные продукты или обходятся перекусами.
рестораны Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
225
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ УЛУЧШИЛА ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА ЕС
21:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
1526
БИЗНЕС
PENTA HOSPITALS РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ В ЧЕХИИ. КРУПНАЯ СДЕЛКА НА МЕДИЦИНСКОМ РЫНКЕ
14:30
21 ОКТЯБРЯ 2025
2606
ЖИЗНЬ
В НОЧЬ НА 26 ОКТЯБРЯ ЧЕХИЯ ПЕРЕЙДЕТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
21:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1218
БИЗНЕС
ПРОБЛЕМЫ У ZÁSILKOVNA: КЛИЕНТЫ ЖАЛУЮТСЯ НА ЗАДЕРЖКИ И НЕРАБОТАЮЩЕГО ЧАТ-БОТА
20:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1319
ЖИЗНЬ
ОПТИМИЗМ С ОГОВОРКАМИ. КАК ЧЕХИ ВИДЯТ БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СТРАНЫ
18:30
20 ОКТЯБРЯ 2025
1807
ЖИЗНЬ
ВСПЫШКА ГЕПАТИТА A В ПРАГЕ: ЗА НЕДЕЛЮ ЗАФИКСИРОВАНО СТОЛЬКО СЛУЧАЕВ, СКОЛЬКО ЗА ТРИ ПРЕДЫДУЩИХ ГОДА
10:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
1712
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ ТРАТЯТ ВСЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НА СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ЭТОТ БИЗНЕС СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЕТ
18:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
4319
БИЗНЕС
ФИНАНСОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В ЧЕХИИ: ЧТО ВЫГОДНЕЕ В 2026 ГОДУ?
15:00
19 ОКТЯБРЯ 2025
2251
БИЗНЕС
СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО НА 2026 ГОД
12:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1579
ЖИЗНЬ
ПОЛОВИНА ЧЕШСКИХ ШКОЛЬНИКОВ НЕ ЗАВТРАКАЕТ, КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ПРИХОДИТ В ШКОЛУ БЕЗ ПЕРЕКУСА
11:30
17 ОКТЯБРЯ 2025
1963
ЖИЗНЬ
АФИША КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЧЕХИИ НА БЛИЖАЙШИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
11:42
16 ОКТЯБРЯ 2025
1007
ЖИЗНЬ
АННА ВИЛЕНСКАЯ В ПРАГЕ. ТЕМА ЛЕКЦИИ: «ФИЗИКА МУЗЫКИ, ИЛИ ПОЧЕМУ НОТ СЕМЬ»
19:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1225
БИЗНЕС
ВОЗМОЖНЫЙ ЗАПРЕТ НА НОЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
16:00
15 ОКТЯБРЯ 2025
1335
БИЗНЕС
ZÁSILKOVNA ОТКРЫВАЕТ СВОЮ СЕТЬ ТОЧЕК ВЫДАЧИ Z-BOX ДЛЯ КОНКУРЕНТОВ
11:30
15 ОКТЯБРЯ 2025
1691
ЖИЗНЬ
20 ОКТЯБРЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРАГИ