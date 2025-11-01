ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Финансовое бремя школьных каникул. Стоимость детского отдыха
1 ноября 2025
15:00
453
Около 65 дней школьных каникул в году становятся для многих родителей значительной финансовой нагрузкой, исчисляемой десятками тысяч крон. Такой вывод содержится в анализе компании KODAP, специализирующейся на налоговом консультировании.
Каждый выходной день ребенка требует от родителей решения вопроса о его занятости. Притом, что у большинства взрослых годовой отпуск составляет 20-25 дней, дети, без учета выходных, остаются дома около 65 дней. Профессиональный присмотр за ребенком стоит в среднем от 189 крон в час. Альтернативой служат городские лагеря, цены на которые варьируются от 990 крон в день, однако места в них бронируются за несколько месяцев.
Правовые аспекты и работа из дома
Многие родители договариваются с работодателями об удаленной работе. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, работодатель обязан письменно обосновать отказ в домашнем офисе для родителей детей до девяти лет. Однако это решение подходит не для всех профессий.
Финансовое давление усиливает система налогообложения. В отличие от Германии, где можно вернуть до 80% расходов на уход за детьми, в Чехии такая налоговая льгота отсутствует, оставляя всю нагрузку на семьях.
