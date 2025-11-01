ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Финансовое бремя школьных каникул. Стоимость детского отдыха

Новости и статьи
1 ноября 2025
15:00
453
Около 65 дней школьных каникул в году становятся для многих родителей значительной финансовой нагрузкой, исчисляемой десятками тысяч крон. Такой вывод содержится в анализе компании KODAP, специализирующейся на налоговом консультировании.
Каждый выходной день ребенка требует от родителей решения вопроса о его занятости. Притом, что у большинства взрослых годовой отпуск составляет 20-25 дней, дети, без учета выходных, остаются дома около 65 дней. Профессиональный присмотр за ребенком стоит в среднем от 189 крон в час. Альтернативой служат городские лагеря, цены на которые варьируются от 990 крон в день, однако места в них бронируются за несколько месяцев.

Правовые аспекты и работа из дома
Многие родители договариваются с работодателями об удаленной работе. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, работодатель обязан письменно обосновать отказ в домашнем офисе для родителей детей до девяти лет. Однако это решение подходит не для всех профессий.

Финансовое давление усиливает система налогообложения. В отличие от Германии, где можно вернуть до 80% расходов на уход за детьми, в Чехии такая налоговая льгота отсутствует, оставляя всю нагрузку на семьях. 
финансовая помощь дети
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1105
ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫБРАН НОВЫЙ РЕКТОР КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА
16:00
31 ОКТЯБРЯ 2025
1220
БИЗНЕС
ЧЕШСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TRAVEL FAMILY ПРЕКРАЩАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
20:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
784
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ ПОЛУЧИТ 125 ТЫСЯЧ ВАКЦИН ОТ ГЕПАТИТА А НА ФОНЕ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
19:00
30 ОКТЯБРЯ 2025
868
БИЗНЕС
ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ ЧЕРЕПАХУ ИЗ ГОРЯЩЕЙ КВАРТИРЫ В ПРАГЕ
16:30
30 ОКТЯБРЯ 2025
861
ОБРАЗОВАНИЕ
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ВЫБИРАЕТ НОВОГО РЕКТОРА: ПЯТЕРО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОСТ
21:00
29 ОКТЯБРЯ 2025
1228
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЙ БИЗНЕС-ЛАНДШАФТ ДЕМОНСТРИРУЕТ РЕЗКИЙ РОСТ
09:49
29 ОКТЯБРЯ 2025
770
ЖИЗНЬ
СЕМИНАР «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ»
17:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2336
БИЗНЕС
СОБСТВЕННЫЕ МАРКИ МАГАЗИНОВ: НЕ ТОЛЬКО РАДИ ЭКОНОМИИ
11:00
25 ОКТЯБРЯ 2025
2247
ЖИЗНЬ
ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ ХОЧЕТ ПОКОЛЕНИЕ Z: ИСТИННЫЕ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ЧЕХИИ
16:00
24 ОКТЯБРЯ 2025
4509
БИЗНЕС
НОВЫЕ ПРАВИЛА БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМ ТРУДОМ. ПОЛИТИКА НУЛЕВОЙ ТЕРПИМОСТИ
19:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
4622
БИЗНЕС
ПРИМЕРЫ, КОГДА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД ОБОРАЧИВАЕТСЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТЕРЯМИ
17:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
3271
БИЗНЕС
КРИЗИС В KFC: МОЛЧАНИЕ СЕТИ ВЫЗЫВАЕТ ВОЛНУ КРИТИКИ
11:30
23 ОКТЯБРЯ 2025
1988
ЖИЗНЬ
ИЗ ЦЕНТРА ПРАГИ ИЗЧЕЗНУТ КОННЫЕ ПОВОЗКИ
19:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
2052
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ СТАЛИ РЕЖЕ ХОДИТЬ В РЕСТОРАНЫ И ВЫБИРАЮТ БОЛЕЕ ДЕШЕВУЮ ЕДУ
18:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
967
БИЗНЕС
ЧЕХИЯ УЛУЧШИЛА ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА ЕС