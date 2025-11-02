ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Праздник Святого Мартина и жареный гусь в Праге: вино, музыка и традиции
2 ноября 2025
11:00
613
Прага вновь окунётся в атмосферу праздника молодого вина и кулинарных удовольствий. 14-й фестиваль "Svatomartinské slavnosti a pečená husa" объединит виноделов из Чехии и Моравии, традиционные блюда из гуся и живую музыку. Ежегодно мероприятие собирает около 6 000 гостей и считается одним из самых ярких винных событий осени.
📅 Суббота, 8 ноября 2025
📍 Прага 2, Náplavka
🕚 Начало в 11:11
Вас ждут:
🍷 Дегустации молодых вин из Чехии и Моравии — более 18 виноделен
🍗 Золотистый жареный гусь, гусиные паштеты, бургеры и другие лакомства
🥖 Фермерские деликатесы — сыры, колбасы, сладости
🎶 Живая музыка — цимбал, джаз, кантри и танцы прямо на набережной
🫗 Вино только в фестивальных бокалах (можно купить или принести свой)
🦆 Хотите гуся домой? Купите свежего на фермерском рынке прямо на месте (до 14:00, ~270 Kč/кг)
🎉 Вход свободный!
🍇 Праздник проводится при поддержке города Праги и уже 14 лет собирает тысячи гостей.
