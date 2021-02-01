Продажа бизнеса в Чехии: строительная компания

Продается строительная компания, которая специализируется на выполнении сложных строительных работ. Компания владеет комплексом зданий площадью более 3000 квадратных метров.

Стоимость этих зданий оценивается в 44 000 000 чешских крон. Также компания имеет собственный центр переработки, складские помещения для хранения стройматериалов и административные помещения. За 300 000 крон в год компания арендует бетонный завод.

Oколо 60% от всех контрактов — это государственные контракты, 30% работ выполняются для частных юридических лиц, 10% — для физических лиц. Компания имеет сертификаты ISO: 9001 и ČSN EN ISO: 14001.

Компания реализует порядка 15-20 проектов в год.

В продажу входит:

1. Строительная техника

2. Экскаваторы-погрузчики 2 шт (JCB 3CX, TEREX)

3. Бортовая платформа MAN с гидравлическим рычагом

4. Контейнеровоз MB AXOR 4 × 4

5. Отбойный молоток

6. Самосвал Т 815

7. Электрический компрессор

8. Машина для резки асфальта

9. Запасы на складе

10. Доброе имя в регионе

11. Контакты клиентов

12. Сайты, домены

13. Ноу-хау

14. Комплекс построек площадью около 32 тыс. м²

Ориентировочная стоимость построек около 44 миллионов чешских крон.

Общий годовой объем продаж 2019: 33 000 000 чешских крон

Годовая прибыль (EBITDA) 2019: около 2 000 000 крон в год

Стоимость: 40 000 000 крон