Продажа бизнеса в Чехии: строительная компания

Стоимость этих зданий оценивается в 44 000 000 чешских крон. Также компания имеет собственный центр переработки, складские помещения для хранения стройматериалов и административные помещения. За 300 000 крон в год компания арендует бетонный завод.
Oколо 60% от всех контрактов — это государственные контракты, 30% работ выполняются для частных юридических лиц, 10% — для физических лиц. Компания имеет сертификаты ISO: 9001 и ČSN EN ISO: 14001.
Компания реализует порядка 15-20 проектов в год.
В продажу входит:
1. Строительная техника
2. Экскаваторы-погрузчики 2 шт (JCB 3CX, TEREX)
3. Бортовая платформа MAN с гидравлическим рычагом
4. Контейнеровоз MB AXOR 4 × 4
5. Отбойный молоток
6. Самосвал Т 815
7. Электрический компрессор
8. Машина для резки асфальта
9. Запасы на складе
10. Доброе имя в регионе
11. Контакты клиентов
12. Сайты, домены
13. Ноу-хау
14. Комплекс построек площадью около 32 тыс. м²
Ориентировочная стоимость построек около 44 миллионов чешских крон.
Общий годовой объем продаж 2019: 33 000 000 чешских крон
Годовая прибыль (EBITDA) 2019: около 2 000 000 крон в год
Стоимость: 40 000 000 крон
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