Продажа бизнеса в Чехии: гранитные карьеры с лицензией на добычу

Предметом продажи является акционерное общество, владеющее двумя отдельными гранитными карьерами на расстоянии около 2 км друг от друга. Это карьеры, в которых уже разрешена разработка запасов гранита, используемых в основном в каменной кладке и строительстве.

Продается компания, которой принадлежат оба карьера, но допускается покупка только одного из них. В таком случае продажа будет происходить в форме продажи земли и передачи прав на добычу полезных ископаемых. Компания еще не эксплуатировала карьеры, у нее нет сотрудников.

В прошлом карьеры были приобретены компанией в качестве инвестиций, но компания не занималась добычей с момента их покупки — добыча в карьерах велась только предыдущим владельцем.

Информация о карьерах:

Карьер k.ú. Žulová

Общая площадь 58 057 м2.

Раньше здесь ежегодно добывалось около 4 000 м3 (10,7 тысяч тонн) гранита.

Оценка запасов гранита согласно заключению эксперта: 1 043 280 000 чешских крон.

Оценка земли по инвентаризации: 22,5 миллиона чешских крон

Решением BÚ (Горного ведомства) разрешены горные работы и мелкомасштабные взрывные работы.

В настоящее время при эксплуатации карьера можно получить примерно 20-25% маржи.

Карьер k.ú. Vápenná

Общая площадь 40 659 м2.

Ежегодно здесь добывалось около 4,5 тысяч тонн гранитоидов.

Оценка запасов гранита согласно экспертному заключению: 1 435 940 000 чешских крон.

Согласно оценке, стоимость земли была оценена в 31 миллион чешских крон.

Карьер в настоящее время затоплен грунтовыми водами, откачка грунтовых вод происходила во время добычи примерно раз в 3 недели в ручей на границе участка.

Карьер имеет рекреационный потенциал.

Ожидаемая экономика добычи:

Разрешенная добыча — 437 603 м3. Выход 90% = 393 842 м3 = 1 053 529 тонн.

Согласно статистике Чешского статистического управления, силезский гранит продавался в 2018 году по цене 2050 чешских крон за тонну. Таким образом, если все запасы будут проданы, то сумма продажи составит 2 159 734 905 чешских крон.

Маржа 20% составляет 431 946 981 чешскую крону от общего предполагаемого объема продаж.

Компания подготовила подробную документацию для обоих карьеров, включая оценку рыночной стоимости извлекаемых запасов, оценку стоимости земли, планы добычи. Вся документация может быть предоставлена заинтересованным лицам на основании подписанного соглашения о конфиденциальности.

Цена: по запросу