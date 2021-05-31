Продажа бизнеса в Чехии 2021: готовый салон красоты в Праге

Правительство Чехии постепенно снимает ограничения по covid-19, жизнь возвращается в прежнее русло. Эксперты прогнозируют, что восстановление экономики придется на второй квартал 2021 года. Теперь, когда в республике открылись магазины и рестораны, возобновили работу заведения в сфере услуг, предприниматели снова могут задуматься об открытии своего дела или покупке готового бизнеса. Второй вариант подходит тем, кто хочет быстро освоить новый рынок. Если вас привлекает бьюти-сфера, у нас есть хорошие новости. В Праге продается действующий салон красоты. В цену продажи входит работающая бизнес-модель, команда мастеров, договоры с поставщиками косметической продукции, новая мебель, оборудование и маркетинговая продукция.

На продажу выставлен салон красоты возле Танцующего дома в Праге. Салон расположен в помещении площадью 145,9 м2. Главный зал со стойкой администратора делится на две зоны: в одной из них работают мастера ногтевого сервиса (маникюр/педикюр), другая предназначена для оказания парикмахерских услуг. В салоне также есть три отдельных кабинета, два склада, кухня для персонала и санузел.

У фирмы есть лицензии на предоставление услуг, таких как:

● Педикюр

● Маникюр

● Макияж

● Омоложение кожи

● Чистка кожи

● Ламинирование и коррекция бровей

● Ламинирование и наращивание ресниц

● Косметологические процедуры

● Депиляция

● Парикмахерские услуги

● Продажа косметологических продуктов (салон является официальным представителем бренда Loreal)

● Воркшопы для мастеров

В 2020 году в помещении была проведена масштабная реконструкция. Владелец заменил умывальные раковины, газовый котел, плинтусы во всех помещениях и полы в кабинетах, санузле и кухне; были покрашены стены и потолки; поклеены обои в парикмахерской зоне. В общем зале появился подиум для педикюра. Владелец провел колаудацию (kolaudace) в соответствии с заявленными видами деятельности. В салоне установлены камеры видеонаблюдения и вентиляция.

В цену входит полностью работающая бизнес модель, а также контракты с сотрудниками и мастерами, договоры с поставщиками косметологической продукции, новая мебель, полностью оборудованные места для работы, техническое оснащение салона, маркетинговая продукция (лого, подарочные сертификаты, карты клиента), социальные сети (Instagram, Facebook), система онлайн резервации yclients.

Все сотрудники фирмы официально трудоустроены и имеют необходимые для работы разрешения.. У салона есть база постоянных клиентов и система лояльности, действующие социальные сети и хороший рейтинг в Google (4,4). В салоне установлен терминал для оплаты услуг (Visa / MasterCard / ApplePay).

Салон продается с контрактом аренды до 2028 года. Стоимость аренды —35 000 крон, ежемесячные платежи— 6 600 крон + электричество, возвратный депозит — 70 000 крон.

На портале 420on вы можете найти объявления о продаже бизнеса и заключить сделку, обратившись за помощью к нашим квалифицированным специалистам. Если вас заинтересовало это предложение и у вас возникли вопросы, отправьте нам электронное письмо по адресу s.y@homerealestate.cz