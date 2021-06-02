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Продажа бизнеса в Чехии: готовый отель в Остраве

Продажа бизнеса в Чехии: готовый отель в Остраве

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Предметом продажи является отель, успешно работающий с 2010 года. Расположен в 1 км от центра Остравы, вместимость — 70 человек. Возможно расширение территории и увеличение общей вместимости до 200 человек. Стильный современный дизайн номеров, собственный ресторан с винным погребом, боулинг, спа-зона — все это привлекает гостей не только из Чехии, но и со всего мира.
Продажа бизнеса в Чехии: готовый отель в Остраве

Предложение № 180052

В отеле неоднократно проводились мероприятия для высокопоставленных гостей. На торжественном обеде здесь был президент Чешской Республики, а также губернатор региона и сенаторы. На территории созданы все условия для проведения торжеств, корпоративных мероприятий, конференций, вечеринок, тренингов и частных праздников (комфортабельный зал на 50 человек с проектором, экраном, звуковой системой, оборудованием для живой музыки и развлекательной программы).

Дополняют вышеперечисленное собственный ресторан на 50 человек с роскошным меню, винный погреб со 100 наименованиями вин и возможностью проведения дегустаций с опытным сомелье, боулинг на 4 дорожки, спа-зона с джакузи и сауной, фитнес-центр и спортивный корт.

Рядом с отелем находится торговый центр Nová Karolína, Slezskoostravský замок, зоопарк, выставочный центр Černá Louka и улица Stodolní, театры и магазины.

В продажу входит:

1. Здание гостиницы: новая часть, жилая зона, офисы, спа-зона, спорт-зал и т.д;

2. Здание гостиницы — старая часть;

3. Бизнес ноу-хау;

4. Клиентская база гостей из Чехии и других стран;

5. Веб-сайт;
 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу sluzby@420on.cz

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Темы
продажа недвижимости бизнес покупка недвижимости работа гостиницы Чехия Острава
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