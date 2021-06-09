Продажа бизнеса в Чехии: сеть фитнес-центров

Предложение № 180053
Благодаря стремительному расширению филиальной сети, компания уже со второго года работы вышла на положительную прибыль. Продажи и доход компании непрерывно растут четвертый год подряд. Для нового владельца открываются перспективы для дальнейшего роста, а именно: расширение собственной филиальной сети как на территории Чехии, так и в Словакии, а также возможность развития в других странах.
В компании работают 24 сотрудника, большинство из них зарегистрированы как частные предприниматели.
Компания функционирует исключительно за счет собственных активов. Не используется какое-либо банковское финансирование, а также отсутствуют обязательства перед государством.
Причина продажи — ориентация владельцев на ведение бизнеса в другой отрасли.
В продажу входит:
1. Успешный бренд;
2. Тренажеры и другое оборудование;
3. Договоры франшизы;
4. Стабильная клиентская база.
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