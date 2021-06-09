Продажа бизнеса в Чехии: сеть фитнес-центров

Предметом продажи является известная на чешском рынке сеть фитнес-центров, успешно работающая уже более 10 лет. В сети 4 собственных объекта, более 15 работают по договору франшизы. Лицензионные сборы от франчайзинга составляют существенную часть дохода компании.

Предложение № 180053

Благодаря стремительному расширению филиальной сети, компания уже со второго года работы вышла на положительную прибыль. Продажи и доход компании непрерывно растут четвертый год подряд. Для нового владельца открываются перспективы для дальнейшего роста, а именно: расширение собственной филиальной сети как на территории Чехии, так и в Словакии, а также возможность развития в других странах.

В компании работают 24 сотрудника, большинство из них зарегистрированы как частные предприниматели.

Компания функционирует исключительно за счет собственных активов. Не используется какое-либо банковское финансирование, а также отсутствуют обязательства перед государством.

Причина продажи — ориентация владельцев на ведение бизнеса в другой отрасли.

В продажу входит:

1. Успешный бренд;

2. Тренажеры и другое оборудование;

3. Договоры франшизы;

4. Стабильная клиентская база.

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма направляйте по адресу sluzby@420on.cz