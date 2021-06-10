Продажа бизнеса в Чехии: компания по вывозу и утилизации мусора

Предложение № 180054
Штат сотрудников на данный момент состоит из 8 человек. Новым владельцам необходимо будет найти сотрудников на 4 должности. Все вознаграждения акционеров полностью включаются в расходы по заработной плате и, следовательно, включаются в прибыль.
Компания расположена на арендованном земельном участке площадью 2000 м2 (частично открытом и на 180 м2 крытом).
В продажу входит:
1. Парк транспортных средств, контейнеров и другого оборудования;
2. Клиентская база;
3. Веб-сайт;
4. Разрешения на осуществление деятельности.
Причина продажи компании — пожилой возраст владельцев, которые планируют завершить дела и выйти на пенсию.
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