Продажа бизнеса в Чехии: компания по вывозу и утилизации мусора

Предметом продажи являются 100% акций компании, которая более 15 лет занимается вывозом и утилизацией строительного и коммунального мусора в Праге. Компания также поставляет сыпучие материалы и проводит земляные работы. Имеет стабильные продажи и прибыль.

Предложение № 180054

Штат сотрудников на данный момент состоит из 8 человек. Новым владельцам необходимо будет найти сотрудников на 4 должности. Все вознаграждения акционеров полностью включаются в расходы по заработной плате и, следовательно, включаются в прибыль.

Компания расположена на арендованном земельном участке площадью 2000 м2 (частично открытом и на 180 м2 крытом).

В продажу входит:

1. Парк транспортных средств, контейнеров и другого оборудования;

2. Клиентская база;

3. Веб-сайт;

4. Разрешения на осуществление деятельности.

Причина продажи компании — пожилой возраст владельцев, которые планируют завершить дела и выйти на пенсию.

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