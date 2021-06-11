Продажа бизнеса в Чехии: компания по оптовой и розничной торговле сладостями

Предметом продажи является доля в компании по оптовой и розничной торговле кондитерскими изделиями, импортируемыми из-за границы. За 10 лет работы компания заняла лидирующие позиции на чешском рынке. Значительная часть прибыли поступает от оптовых покупателей и онлайн-продаж.

Предложение № 180055

Компания базируется в арендованных помещениях в Праге, которые служат складом и офисами, площадью более 1400 м2. Склады имеют хорошую транспортную доступность, большая складская площадь позволит новому владельцу планировать расширение бизнеса. Кроме того, компания арендует несколько магазинов с удачным расположением в крупных городах.

В компании работает 15 постоянных сотрудников и по необходимости нанимается временный персонал. Владелец осуществляет только стратегический контроль за деятельностью компании, делегируя остальные задачи сотрудникам.

В продажу входит:

1. Контрольный пакет акций;

2. Транспортные средства и оборудование;

3. Складские запасы на сумму более 4 млн. крон;

4. Эксклюзивные контракты с поставщиками товаров от популярных на рынке производителей;

5. Ноу-хау, благодаря которым компания сохраняет отличные позиции на чешском рынке;

6. Веб-сайт.

Цель собственника — продать контрольный пакет акций и обеспечить развитие компании с приходом нового владельца. Исходя из этого, инвестор должен обладать мощным капиталом и иметь опыт экспансии подобных компаний на зарубежные рынки.

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