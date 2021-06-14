Продажа бизнеса в Чехии: компания мелкорозничной торговли

Предметом продажи является успешная компания в сфере розничной продажи табачных изделий и сопутствующих товаров в газетных киосках (trafika). Состоит из 3 торговых объектов в Пльзеньском регионе, имеет стабильную клиентскую базу и штат сотрудников.

Предложение № 180056

Компания арендует три киоска, в каждом из которых работает по два сотрудника. Все административные и управленческие задачи лежат на плечах собственников и будут переданы новым владельцам.

Показатели продаж компании непрерывно растут с момента основания. Это обеспечивается лояльностью сотрудников, расширением ассортимента согласно последним тенденциям на рынке табачных изделий, а также увеличением стоимости средней покупки. Прибыль на данный момент растет без платной рекламы. Компания владеет оборудованием одного из киосков, а также запасами на складе на сумму до 1,7 миллиона чешских крон.

Это предложение подходит для инвестора, который планирует расширить свой бизнес, для сети розничных магазинов, а также для конкурентов. Собственник обеспечит эффективную передачу бизнеса новому владельцу.

В продажу входит:

1. Оборудование одного из киосков;

2. Складские запасы на сумму до 1,7 млн. крон.

​Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма с указанием заинтересовавшего объекта направляйте по адресу [email protected]