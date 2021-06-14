Продажа бизнеса в Чехии: компания мелкорозничной торговли

Предложение № 180056
Компания арендует три киоска, в каждом из которых работает по два сотрудника. Все административные и управленческие задачи лежат на плечах собственников и будут переданы новым владельцам.
Показатели продаж компании непрерывно растут с момента основания. Это обеспечивается лояльностью сотрудников, расширением ассортимента согласно последним тенденциям на рынке табачных изделий, а также увеличением стоимости средней покупки. Прибыль на данный момент растет без платной рекламы. Компания владеет оборудованием одного из киосков, а также запасами на складе на сумму до 1,7 миллиона чешских крон.
Это предложение подходит для инвестора, который планирует расширить свой бизнес, для сети розничных магазинов, а также для конкурентов. Собственник обеспечит эффективную передачу бизнеса новому владельцу.
В продажу входит:
1. Оборудование одного из киосков;
2. Складские запасы на сумму до 1,7 млн. крон.
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