Продажа бизнеса в Чехии: компания по оказанию полиграфических услуг

Предложение № 180057
Компания расположена в арендованном помещении площадью 500 м2, принадлежащем одному из партнеров. Новый владелец может остаться в этом же помещении или переместить бизнес.
Самая важная часть материальных активов компании — машины для полиграфического производства, общей стоимостью около 8 миллионов крон. Нематериальные активы включают обширную базу клиентов, которая постоянно расширяется, веб-сайт и ноу-хау.
На сегодняшний день в компании работает 8 сотрудников, включая партнеров. Мажоритарные акционеры отвечают за административные вопросы, допечатную подготовку и технологии. В случае необходимости они могут продолжить свою работу в сотрудничестве с новым владельцем.
В продажу входит:
1. Оборудование для полиграфического производства, стоимостью около 8 миллионов крон;
2. Клиентская база;
3. Веб-сайт;
4. Ноу-хау.
Причина продажи компании — пожилой возраст владельцев, которые планируют завершить дела и выйти на пенсию.
Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма с указанием заинтересовавшего объекта направляйте по адресу [email protected]