Продажа бизнеса в Чехии: компания по оказанию полиграфических услуг

Предметом продажи является компания, занимающаяся полиграфическим производством. Специализируется в основном на печати наклеек и скретч-карт, а также печати на картонных материалах, цифровой УФ и трафаретной печати, ламинировании и т.п. Компания успешно работает уже 26 лет (до 2004 года в качестве индивидуального предпринимателя) и успела укрепить свои позиции на рынке Праги. Обрабатывает около 900 заказов различного объема в год, сотрудничает с многими известными компаниями.

Предложение № 180057

Компания расположена в арендованном помещении площадью 500 м2, принадлежащем одному из партнеров. Новый владелец может остаться в этом же помещении или переместить бизнес.

Самая важная часть материальных активов компании — машины для полиграфического производства, общей стоимостью около 8 миллионов крон. Нематериальные активы включают обширную базу клиентов, которая постоянно расширяется, веб-сайт и ноу-хау.

На сегодняшний день в компании работает 8 сотрудников, включая партнеров. Мажоритарные акционеры отвечают за административные вопросы, допечатную подготовку и технологии. В случае необходимости они могут продолжить свою работу в сотрудничестве с новым владельцем.

В продажу входит:

1. Оборудование для полиграфического производства, стоимостью около 8 миллионов крон;

2. Клиентская база;

3. Веб-сайт;

4. Ноу-хау.

Причина продажи компании — пожилой возраст владельцев, которые планируют завершить дела и выйти на пенсию.

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма с указанием заинтересовавшего объекта направляйте по адресу [email protected]