Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству металлических деталей для транспортных средств

Предметом продажи является компания, занимающаяся производством велосипедных рам и деталей для транспортных средств. Работает на рынке уже более 20 лет и почти не имеет конкуренции на рынке ЕС. Продукция компании в основном изготавливается из алюминия и стали, и, помимо велосипедов, также используются в автобусах и железнодорожных вагонах. Большую часть своей продукции компания продает в Германию, а оставшуюся часть реализует в Чешской Республике.

Предложение № 180058

Деятельность компания в основном ориентирована на изготовление деталей под заказ в небольших количествах, поэтому это больше мануфактура, чем автоматизированное производство. Следовательно, у компании нет крупных машин. Оборудование ограничено несколькими традиционными прессовыми станками (фрезерные и токарные станки, сверла) и обрабатывающими станками без пресса (гибочные и литейные станки, прессы), несколькими одноцелевыми станками для обработки рам и 11 сварочными машинами (TIG). Компания также располагает неавтоматизированным цехом порошковой покраски, включая две пескоструйные машины, а также все мелкие инструменты, оргтехнику и три машины.

Компания использует для своей деятельности площадь 8000 м2 (застроенная площадь 3000 м2), стоимостью в 8 млн чешских крон. Эти объекты могут быть выставлены на продажу.

Штат компании состоит из 40 сотрудников, в том числе 1 руководителя, 8 административных работников (все остальные заняты на производстве). Компания функционирует самостоятельно, без прямого участия владельца, который уделяет ей минимум времени.

В продажу входит:

1. 3 автомобиля;

2. Инструменты и оборудование для производства;

3. Завод, склад, оргтехника;

4. Контракты и соглашения с клиентами и поставщиками;

5. Зарегистрированная торговая марка;

6. Производственные тайны.

Причина продажи компании — пожилой возраст владельца, который планируют завершить дела и выйти на пенсию.

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