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Продажа бизнеса в Чехии: компания по добыче гранита

Продажа бизнеса в Чехии: компания по добыче гранита

420on 287
Предметом продажи является акционерное общество, владеющее двумя автономными гранитными карьерами в Оломоуцком крае, находящимися на расстоянии около 2 км друг от друга. Компания имеет лицензию на добычу запасов гранита, который в основном используется в каменной кладке и строительстве. Это привлекательная инвестиция с хорошей доходностью.
Продажа бизнеса в Чехии: компания по добыче гранита

Предложение № 180059

Продается как вся компания, которой принадлежат оба карьера, так и каждый из них по отдельности. Итогом сделки будет продажа земли и передача прав на добычу полезных ископаемых новому владельцу. Компания еще не эксплуатировала карьеры, в ней не заняты сотрудники, из расходов - только сборы, связанные с владением карьерами. В прошлом карьеры были приобретены компанией в качестве инвестиции, но текущие владельцы не занималась добычей с момента их покупки. Добыча велась только предыдущим владельцем.

 

В продажу входит:

1. Два земельных участка с гранитными карьерами;

2. Лицензия на добычу гранита.

 

Все детали, которые касаются этого или другого предложения о покупке бизнеса на сайте 420on.cz, вы можете уточнить у нашего менеджера. Электронные письма с указанием заинтересовавшего объекта направляйте по адресу [email protected]

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