Продажа бизнеса в Чехии: горнолыжный курорт

Предметом продажи является компания, управляющая успешным чешским горнолыжным курортом. На территории есть вся необходимая горнолыжная инфраструктура, действует 5 спусков, а также подъезд с дорог. За более чем 15 лет работы курорт стал популярным центром для любителей горнолыжного спорта и сноубординга со всей Чехии и Польши. Удачное расположение позволяет предлагать гостям качественное времяпрепровождение в горах.

Предложение № 180060

Компания строит дополнительные жилые объекты на территории курорта, что значительно увеличит прибыль. Новый владелец может также расширить строительство, ведь компания владеет землей площадью более 15 тысяч квадратных метров, где можно построить до нескольких сотен дополнительных спальных мест. Еще одна возможность для развития курорта - строительство дополнительной канатной дороги, которая значительно повысит продажи компании.

Владельцы предлагают переходный период после продажи, в течение которого они будут доступны новым владельцам для эффективной передачи бизнеса. Предложение может заинтересовать как инвестора в сфере туризма, так и строительную компанию.

В продажу входит:

1. Земля, на которой расположен курорт;

2. Здание курорта;

3. Здание ресторана;

4. Современный четырехместная канатная дорога;

5. Подъемники;

6. Машины для обработки склонов;

7. Снегоходы, снежные пушки, снежная техника.

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