Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству и продаже оград для игровых видов спорта

Предметом продажи является компания, занимающаяся производством и реализацией инвентаря для игровых видов спорта.

Предложение № 180061

Компания обрабатывает 150-200 заказов в год, около 80% оборота ориентировано на зарубежные рынки, большинство из которых находятся в странах ЕС или ассоциированы с ЕС. На развитие и уровень продаж повлияло снижение курса евро по отношению к кроне за последние несколько лет. Как в Чехии, так и в других странах есть большой потенциал развития за счет привлечения новых клиентов, разработки и продвижения инновационных продуктов, участия в профильных выставках и т.д.

На сегодняшний день основная часть заказов компании поступает от постоянных клиентов и привлекается только ограниченное количество новых покупателей. За время своей работы компания сумела построить мощную сеть постоянных клиентов и дистрибьюторов из Чехии и стран ЕС, в основном оптовых. Компания не производит товары для хранения на складе. Только незавершенные продукты и детали хранятся на складе до их завершения и отправки.

Владелец бизнеса занимается основной операционной деятельностью: создание предложений, коммуникация с клиентами и партнерами, разработка технических решений и новых продуктов. Он согласен поработать в компании некоторое время после ее продажи, чтобы успешно передать бизнес новому владельцу. Покупать компанию можно частями в течение 1-2 лет, с условием последующего выкупа 100%.

В продажу входит:

1. Оборудование для производства;

2. Фургон Ford Transit 2014;

3. Легковой автомобиль Ford 2x;

4. Клиентская база, включая зарубежную;

5. Доброе имя среди клиентов;

6. Состоявшийся бренд;

7. Веб-сайт;

8. Ноу-хау;

9. Сертификаты на продукцию иностранного производства;

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected].

(Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса).

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