Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству и продаже оград для игровых видов спорта

Предложение № 180061
Компания обрабатывает 150-200 заказов в год, около 80% оборота ориентировано на зарубежные рынки, большинство из которых находятся в странах ЕС или ассоциированы с ЕС. На развитие и уровень продаж повлияло снижение курса евро по отношению к кроне за последние несколько лет. Как в Чехии, так и в других странах есть большой потенциал развития за счет привлечения новых клиентов, разработки и продвижения инновационных продуктов, участия в профильных выставках и т.д.
На сегодняшний день основная часть заказов компании поступает от постоянных клиентов и привлекается только ограниченное количество новых покупателей. За время своей работы компания сумела построить мощную сеть постоянных клиентов и дистрибьюторов из Чехии и стран ЕС, в основном оптовых. Компания не производит товары для хранения на складе. Только незавершенные продукты и детали хранятся на складе до их завершения и отправки.
Владелец бизнеса занимается основной операционной деятельностью: создание предложений, коммуникация с клиентами и партнерами, разработка технических решений и новых продуктов. Он согласен поработать в компании некоторое время после ее продажи, чтобы успешно передать бизнес новому владельцу. Покупать компанию можно частями в течение 1-2 лет, с условием последующего выкупа 100%.
В продажу входит:
1. Оборудование для производства;
2. Фургон Ford Transit 2014;
3. Легковой автомобиль Ford 2x;
4. Клиентская база, включая зарубежную;
5. Доброе имя среди клиентов;
6. Состоявшийся бренд;
7. Веб-сайт;
8. Ноу-хау;
9. Сертификаты на продукцию иностранного производства;
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected].
(Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса).
Специалист свяжеться с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.