Продажа бизнеса в Чехии: компания по импорту и сбыту сыров премиальных сортов

Предметом продажи является компания, занимающаяся импортом и продажей голландских сыров на фермерских рынках по всей Чешской Республике. Работает с 2012 года и уже успела зарекомендовать себя среди клиентов.

Предложение № 180062

Владелец компании каждые 2 недели посещает до 8 фермерских рынков Чехии, на каждом из которых обслуживает 100-150 клиентов. Количество продаж зависит от расположения рынков. Поставщики компании – сертифицированные производители сыра из Нидерландов. Владелец отвечает за все вопросы в компании, так как других сотрудников в ней нет.

Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию. Владелец предлагает переходный период после продажи, в течение которого он будет помогать преемнику для эффективной передачи дел. Предполагается только 100 % оплата при покупке бизнеса.

В продажу входит:

1. Торговый автомобиль в полной комплектации;

2. Склад с холодильным блоком 3,5 х 4 м;

3. Состоявшаяся сырная марка;

4. Постоянная клиентская база;

5. Соглашения с организаторами фермерских рынков;

6. Соглашения с надежными поставщиками за рубежом;

7. Веб-сайт;

8. Ноу-хау.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected].

(Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса).

Специалист свяжеться с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.