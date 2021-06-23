Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству и сбыту текстильных автомобильных аксессуаров

Предметом продажи является компания, производящая автомобильные чехлы и коврики (100% доля в s.r.o.), которая успела завоевать признание на чешском рынке. Была основана в 1995 году и со временем превратилась в специализированного производителя и импортера широкого спектра автомобильных аксессуаров.

Предложение № 180063

Компания продает свою продукцию через веб-сайты, регулярные поставки в розничные сети, а также автомобильным компаниям и салонам.

В процессе производства компания стремится адаптировать продукцию к марке автомобиля и типу транспортного средства. Это альтернатива универсального продукта, который часто не соответствует габаритам транспорта клиента. Поэтому довольный покупатель снова возвращается при покупке нового автомобиля. Количество постоянных клиентов компании составляет около 35%.

Новый владелец может увеличить продажи за счет введения должности торгового представителя, который привлечет клиентов из розничных магазинов и автомастерских.

Производством и продажей занимается семья владельца, состоящая из 3 человек. Есть также 6 сотрудников. Семья владельца предлагает переходный период после продажи, в течение которого они будут помогать преемнику для эффективной передачи дел.

Компания владеет недвижимостью площадью более 1000 квадратных метров в Среднечешском крае, но использует только половину. Первый этаж ( половина комплекса) сдается в аренду другой компании. Согласно оценке, рыночная стоимость здания составляет примерно 7-8 миллионов чешских крон.

В продажу входит:

1. Производственное оборудование;

2. Запас товара на сумму 700-800 тыс. чешских крон;

3. Соглашения с поставщиками и клиентами;

4. Веб-сайт;

5. Производственные тайны;

6. Недвижимость – производственный комплекс 1000 м кв.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера.

Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжеться с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.