Продажа бизнеса в Чехии: инжиниринговая компания с собственным производством

Предметом продажи является 100 % акций инжиниринговой компании в Плзеньском крае, которая специализируется на машиностроительном производстве (штамповка и гибка листового металла, производство проволоки, слесарное производство, сварка и подрезка). Компания также владеет собственным транспортом.

Предложение № 180064

Компания находится на собственном производственном участке, который входит в ее стоимость. Является стабильным поставщиком в своем сегменте на рынке Чешской Республике и за рубежом. Сертифицирована по системе ISO 9001.

Основные направления деятельности:

1. Резка листового металла на ножницах для листового металла с ЧПУ (длина реза 3100 мм, толщина материала до 6 мм);

2. Прессование на эксцентриковых прессах усилием 6 - 100 тонн и на гидравлическом прессе усилием 40 тонн;

3. Гибка листового металла на листогибочных прессах (усилие 50, 60 тонн, 100 тонн);

4. Подрезка и сварка листов и проволоки в точках сопротивления;

5. Сварка в защитной атмосфере методами MIG / MAG, TIG;

6. Сварка стали, нержавеющей стали, алюминия;

7. Изготовление проволочных программ;

8. Слесарные работы (различное штучное и мелкосерийное производство на заказ);

9. Производство деталей и аксессуаров для заборов;

10. Завод порошковой окраски;

11. Грузоперевозки.

Компания владеет просторным административным зданием, большими производственным и складским помещениями, а также земельным участком для дальнейшего строительства. Стоимость недвижимости по оценке собственника - примерно 20-25 млн. чешских крон, а машин - около 10 млн. чешских крон.

Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию. Текущий владелец больше не занимается активным поиском заказов, но интерес к продукции компании высок. Спрос значительно превышает предложение — новый владелец может увеличить производство (возможно, до 30-50%), закрыв потребности клиентов. Но для этого потребуется построить хорошую команду.

В продажу входит:

1. Производственный цех;

2. Офисное здание;

3. Станок с ЧПУ, прессы, листогибочный пресс;

4. Ноу-хау - многолетние знания и опыт;

5. Стабильные отношения с клиентами и поставщиками с выгодными условиями;

6. Сертификация ISO 9001.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера.

Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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