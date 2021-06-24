Продажа бизнеса в Чехии: инжиниринговая компания с собственным производством

Предложение № 180064
Компания находится на собственном производственном участке, который входит в ее стоимость. Является стабильным поставщиком в своем сегменте на рынке Чешской Республике и за рубежом. Сертифицирована по системе ISO 9001.
Основные направления деятельности:
1. Резка листового металла на ножницах для листового металла с ЧПУ (длина реза 3100 мм, толщина материала до 6 мм);
2. Прессование на эксцентриковых прессах усилием 6 - 100 тонн и на гидравлическом прессе усилием 40 тонн;
3. Гибка листового металла на листогибочных прессах (усилие 50, 60 тонн, 100 тонн);
4. Подрезка и сварка листов и проволоки в точках сопротивления;
5. Сварка в защитной атмосфере методами MIG / MAG, TIG;
6. Сварка стали, нержавеющей стали, алюминия;
7. Изготовление проволочных программ;
8. Слесарные работы (различное штучное и мелкосерийное производство на заказ);
9. Производство деталей и аксессуаров для заборов;
10. Завод порошковой окраски;
11. Грузоперевозки.
Компания владеет просторным административным зданием, большими производственным и складским помещениями, а также земельным участком для дальнейшего строительства. Стоимость недвижимости по оценке собственника - примерно 20-25 млн. чешских крон, а машин - около 10 млн. чешских крон.
Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию. Текущий владелец больше не занимается активным поиском заказов, но интерес к продукции компании высок. Спрос значительно превышает предложение — новый владелец может увеличить производство (возможно, до 30-50%), закрыв потребности клиентов. Но для этого потребуется построить хорошую команду.
В продажу входит:
1. Производственный цех;
2. Офисное здание;
3. Станок с ЧПУ, прессы, листогибочный пресс;
4. Ноу-хау - многолетние знания и опыт;
5. Стабильные отношения с клиентами и поставщиками с выгодными условиями;
6. Сертификация ISO 9001.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера.
Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжеться с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.