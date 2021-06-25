Продажа бизнеса в Чехии: компания, предоставляющая услуги бухгалтерского и налогового учета

Предметом продажи является компания, специализирующаяся на бухгалтерском и налоговом учете, а также консультациях. Владелец ведет бизнес в этом сегменте уже 25 лет, а 9 лет назад преобразовал компанию в s.r.o. Бухгалтерскими услугами компании ежегодно пользуются более 50 клиентов, более 100 – налоговыми. В основном это постоянные клиенты или приходящие по рекомендации, поэтому компания не ведет маркетинговую деятельность.

Предложение № 180065

В компании работает 6 бухгалтеров. Налоговые консультации предоставляет собственник.. В компании нет сертифицированного налогового консультанта из числа нынешних сотрудников, поэтому для нового владельца было бы целесообразно добавить такого в штат или самому освоить эту область, чтобы продолжить налаженную деятельность по налоговому консультированию.

Компания работает в арендованных помещениях. Это три офиса общей площадью в 120 м2, с парковкой и близостью к налоговой инспекции. Данное предложение включает оргтехнику, компьютеры в т.ч. программное обеспечение, сервер, общей стоимостью около 290 000 чешских крон.

В последние годы объем продаж компании увеличился, есть потенциал к дальнейшему росту, если новый собственик сосредоточится на привлечении большего количества клиентов и расширении штата. Владелец предлагает переходный период после продажи, в течение которого он будет помогать преемнику для эффективной передачи дел.

В продажу входит:

1. Офисная техника;

2. 6 персональных компьютеров, включая программное обеспечение;

3. Сервер, включая программное обеспечение.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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