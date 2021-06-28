Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству и продаже мебели

Предметом продажи является компания по производству и продаже мебели с собственным шоурумом и онлайн-магазином. За более, чем 25 лет работы компания успела занять стабильные позиции на чешском мебельном рынке.

Предложение № 180066

В основном компания специализируется на производстве и продаже следующих продуктов: кресла, кровати, решетки для матрасов, диваны, мягкие уголки.

Компания продает свои изделия как через шоурум и онлайн-магазин, так и через оптовые каналы в Чехии. Наиболее прибыльными за последние годы являются розничные продажи в шоуруме и оптовые продажи, что в сумме составляют около 90 % оборота. В настоящее время компания обрабатывает примерно 500 заказов в год. Поставщики компании в основном из Чехии, Словакии и Польши.

Производство сосредоточено в собственных цехах площадью около 1000 квадратных метров, которые не входят в предложение, но могут быть в него включены. Кроме того, владелец готов предоставить недвижимость в долгосрочную аренду на выгодных условиях. Шоурум также не входит в предложение и не может быть продан, только сдан в аренду. Стоимость включает в себя все оборудование на сумму почти 1 миллион чешских крон. И не включает запас материала, стоимостью до 1,5 миллиона чешских крон.

В продажу входит:

1. Транспортные средства на сумму 900 000 крон;

2. Производственное оборудование на сумму 1 000 000 крон;

3. Выставочное оборудование;

4. Репутация компании и ее имя;

5. Клиентская база;

6. Стабильная команда;

7. Онлайн-магазин с продажами до 1 700 000 крон.

Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.