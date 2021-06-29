Продажа бизнеса в Чехии: компания по продаже детских площадок и спортивного оборудования

Предметом продажи является устоявшаяся компания, которая специализируется на поставке оборудования для общественных открытых площадок на всей территории Чешской Республики. Торговая марка хорошо известна и пользуется популярностью у покупателей, благодаря своей серьезности и качеству продукции. Компания специализируется в основном на торговле, но также занимается проектированием и поставкой комплектных изделий через сертифицированных подрядчиков. Компания представляет ​​многих международных производителей, с основными из которых у нее эксклюзивные дистрибьюторские соглашения.

Предложение № 180067

Основные продукты компании:

Детские площадки;

Оборудование для фитнеса на открытом воздухе;

Спортивные корты;

Скейт-парки;

Стены для скалолазания;

Городская мебель и т.п.

Компания успешно работает на рынке более 25 лет, средняя прибыль составляет около 4,5 миллионов чешских крон в год. В 2020 году на финансовые результаты негативно повлиял коронавирус, но в ближайшие годы ожидается возобновление активности на рынке, особенно после окончания пандемии. В портфеле компании много активных проектов, которые принесут десятки миллионов чешских крон.

Владелец в основном занимается стратегическим менеджментом, PR, коммуникацией с клиентами и ценообразованием. Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, а также отсутствие преемника. Предлагается переходный период после продажи, в течение которого новому владельцу будет оказана помощь и предложено обучение процессам в компании.

Это предложение может быть особенно интересно строительным и девелоперским компаниям.

В продажу входит:

1. Оргтехника и имущество на сумму до 200 000 чешских крон;

2. Складские запасы на сумму 300 000 чешских крон;

3. Эксклюзивное представительство основного поставщика для Чешской Республики;

4. Дистрибьюторские соглашения с поставщиками;

5. Портфель активных проектов и предложений;

6. Производственные тайны;

7. Веб-сайт;

8. Клиентская база;

9. Сертификаты ISO;

10. Сертификаты AAA и Top Rating.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.