Продажа бизнеса в Чехии: компания по продаже детских площадок и спортивного оборудования

Предложение № 180067
Основные продукты компании:
Детские площадки;
Оборудование для фитнеса на открытом воздухе;
Спортивные корты;
Скейт-парки;
Стены для скалолазания;
Городская мебель и т.п.
Компания успешно работает на рынке более 25 лет, средняя прибыль составляет около 4,5 миллионов чешских крон в год. В 2020 году на финансовые результаты негативно повлиял коронавирус, но в ближайшие годы ожидается возобновление активности на рынке, особенно после окончания пандемии. В портфеле компании много активных проектов, которые принесут десятки миллионов чешских крон.
Владелец в основном занимается стратегическим менеджментом, PR, коммуникацией с клиентами и ценообразованием. Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, а также отсутствие преемника. Предлагается переходный период после продажи, в течение которого новому владельцу будет оказана помощь и предложено обучение процессам в компании.
Это предложение может быть особенно интересно строительным и девелоперским компаниям.
В продажу входит:
1. Оргтехника и имущество на сумму до 200 000 чешских крон;
2. Складские запасы на сумму 300 000 чешских крон;
3. Эксклюзивное представительство основного поставщика для Чешской Республики;
4. Дистрибьюторские соглашения с поставщиками;
5. Портфель активных проектов и предложений;
6. Производственные тайны;
7. Веб-сайт;
8. Клиентская база;
9. Сертификаты ISO;
10. Сертификаты AAA и Top Rating.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.