Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

Предметом продажи является компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий. Она также занимается производством и установкой перил, балконных сушилок, сеток от насекомых, установкой и продажей жалюзи. Работает на рынке 19 лет (до 2018 года в рамках индивидуальной занятости) и за это время успела занять лидирующие позиции и получить хорошую репутацию.

Предложение № 180068

Компания арендует помещение под мастерскую (32 000 крон/месяц). В продажу включены 3 микроавтобуса, которые используются для перевозки сотрудников и материалов к месту выполнения заказов, а также всё оборудование мастерских. Выполняется до 1200 заказов в год по всей Чешской Республике.

В компании нет постоянных сотрудников, она работает с техническими специалистами по запросу. Владелец в основном занимается коммуникацией с клиентами и их частичным обслуживанием. Новый владелец должен либо взять на себя эти функции, либо нанять нового сотрудника. В остальном компания полностью работоспособна и сразу после приобретения может работать без остановки.

В продажу входит:

1. 3 фургона;

2. Оборудование мастерской;

3. Соглашения с поставщиками;

4. Клиентская база;

5. Веб-сайт и профили в социальных сетях;

6. Сертификаты.

Причина продажи – желание собственника работать в другой области.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.