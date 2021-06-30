Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на остеклении балконов и лоджий

Предложение № 180068
Компания арендует помещение под мастерскую (32 000 крон/месяц). В продажу включены 3 микроавтобуса, которые используются для перевозки сотрудников и материалов к месту выполнения заказов, а также всё оборудование мастерских. Выполняется до 1200 заказов в год по всей Чешской Республике.
В компании нет постоянных сотрудников, она работает с техническими специалистами по запросу. Владелец в основном занимается коммуникацией с клиентами и их частичным обслуживанием. Новый владелец должен либо взять на себя эти функции, либо нанять нового сотрудника. В остальном компания полностью работоспособна и сразу после приобретения может работать без остановки.
В продажу входит:
1. 3 фургона;
2. Оборудование мастерской;
3. Соглашения с поставщиками;
4. Клиентская база;
5. Веб-сайт и профили в социальных сетях;
6. Сертификаты.
Причина продажи – желание собственника работать в другой области.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.