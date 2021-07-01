Продажа бизнеса в Чехии: компания по поставкам оборудования для мест общественного питания

Предметом продажи является компания, занимающаяся проектированием, поставкой, установкой и обслуживанием технологического оборудования, предназначенного для мест общественного питания. Компания ориентирована в первую очередь на поставку комплексов для гостиниц, ресторанов, столовых, больниц и т.д.

Предложение № 180069

Компания базируется в центральной части Словакии, работает по всей территории Чешской и Словацкой Республик, имеет давнюю и хорошо известную торговую марку и рыночную долю в этих регионах. На рынке гастрономического оборудования она держится уже более 25 лет.

Выполняет в среднем до 30 заказов в год. В компании работают 8 сотрудников с многолетним опытом работы в этом сегменте. Компания располагается в арендованных элитных офисах площадью около 160 квадратных метров, а также арендует новые складские площади. В случае заинтересованности также можно приобрести эту недвижимость, которая принадлежит другой компании владельца. В случае продажи компании без недвижимости владелец готов сдать недвижимость в аренду по специальной цене 50 000 евро в год (текущая цена 78 840 евро в год).

Владелец занимается стратегическим управлением компанией и сотрудниками, предлагает переходный период после продажи, в течение которого он будет помогать преемнику для эффективной передачи дел.

В продажу входит:

1. Автомобили, оргтехника и складское оборудование на сумму до 80 тысяч евро;

2. Запасы на складе на сумму до 50 тысяч евро;

3. Безупречная репутация на рынке поставщиков оборудования для общественного питания;

4. Стабильная команда сотрудников;

5. Клиентская база;

6. Производственные тайны.

Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected] (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса).

Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.