Продажа бизнеса в Чехии: компания по поставкам оборудования для мест общественного питания

Предложение № 180069
Компания базируется в центральной части Словакии, работает по всей территории Чешской и Словацкой Республик, имеет давнюю и хорошо известную торговую марку и рыночную долю в этих регионах. На рынке гастрономического оборудования она держится уже более 25 лет.
Выполняет в среднем до 30 заказов в год. В компании работают 8 сотрудников с многолетним опытом работы в этом сегменте. Компания располагается в арендованных элитных офисах площадью около 160 квадратных метров, а также арендует новые складские площади. В случае заинтересованности также можно приобрести эту недвижимость, которая принадлежит другой компании владельца. В случае продажи компании без недвижимости владелец готов сдать недвижимость в аренду по специальной цене 50 000 евро в год (текущая цена 78 840 евро в год).
Владелец занимается стратегическим управлением компанией и сотрудниками, предлагает переходный период после продажи, в течение которого он будет помогать преемнику для эффективной передачи дел.
В продажу входит:
1. Автомобили, оргтехника и складское оборудование на сумму до 80 тысяч евро;
2. Запасы на складе на сумму до 50 тысяч евро;
3. Безупречная репутация на рынке поставщиков оборудования для общественного питания;
4. Стабильная команда сотрудников;
5. Клиентская база;
6. Производственные тайны.
Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected] (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса).
Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.