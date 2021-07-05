Продажа бизнеса в Чехии: компания по услугам буксировки автомобилей

Предметом продажи является компания, занимающаяся буксировкой легковых и грузовых автомобилей. 5 лет назад компания стала s.r.o., а до этого владелец работал как индивидуальный предприниматель.

Предложение № 180070

Компания оказывает услуги буксировки в среднем 850 автомобилям в месяц. Помимо буксировки, она также занимается обслуживанием автотранспорта. Владеет легковыми и грузовыми автомобилями, а также спецтехникой — в наличии 21 машина. Помимо этого есть платформенный домкрат, подъемное устройство и фронтальный погрузчик. Стоимость активов оценивается до 12,5 миллионов чешских крон.

Транспортные средства стратегически размещены на трех объектах, которые компания арендует. Они расположены в Среднечешском крае и Праге и включают в себя административные и обслуживающие помещения.

В компании работает 16 сотрудников: 13 водителей и 3 административных сотрудника. Нынешний владелец руководит компанией, посвящая работе 5-8 часов в день. После продажи его придется заменить на этой должности новому владельцу лично или с помощью нового управляющего.

Компания не имеет обязательств перед государством и не ведет судебных разбирательств. Причина продажи – желание собственника работать в другой области. Фирма полностью функциональна и может без остановки продолжать работу после продажи новому владельцу.

В продажу входит:

1. 2 эвакуатора;

2. 7 грузовиков с прицепами для автомобилей;

3. 4 простых грузовика;

4. Грузовик с платформой;

5. 4 легковых автомобиля;

6. Прицеп грузовой;

7. 2 бортовых грузовика;

8. Домкрат грузовой платформы;

9. Подъемное устройство;

10. Фронтальный погрузчик;

11. Контракты с партнерами;

12. 2 веб-сайта;

13. Логотип компании;

14. Программы диагностики неисправностей автомобиля.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.