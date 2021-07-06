Продажа бизнеса в Чехии: компания по инженерно-строительному управлению

Предложение № 180071
Основное направление деятельности — инженерно-строительное управление (строительство зданий, ремонт и реконструкция промышленных зданий, строительство и реконструкция коттеджей). Также компания занимается строительством транспортных магистралей, ремонтом дорог, тротуаров, мостов, туннелей, укладкой литого асфальта, бетонных поверхностей, тротуаров. Кроме того, фирма оказывает услуги по реконструкции и ремонту канализации, водопровода, газопровода, реконструкции и строительства каналов горячего водоснабжения и земляных работ, строительству очистных сооружений, сточных вод и теплоизоляции. Также компания занимается поддержанием и ликвидацией старых горных работ и последствий от них, реабилитацией и рекультивацией отвалов и шламовых прудов.
За время своего длительного присутствия на строительном рынке компания выполнила огромное количество важных проектов. Имеет собственное оборудование, которое включает машины для земляных работ (экскаваторы, погрузчики), грузовые автомобили, фургоны и небольшую технику. Владеет просторными складскими помещениями и мастерскими.
В продажу входит:
1. 2 помещения (склады, мастерские);
2. Магазин;
3. Экскаваторное оборудование Cat с обширной комплектацией;
4. Кран, экскаватор-погрузчик;
5. Грузовые автомобили (Man S3, Tatra, Avia, с гидравлическим рычагом, контейнер);
6. Другие автомобили (транзиты, Škoda Octavia);
7. Другие инструменты, оборудование;
8. Ноу-хау;
9. Клиентская база;
10. Веб-сайт.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.