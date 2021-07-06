Продажа бизнеса в Чехии: компания по инженерно-строительному управлению

Предметом продажи является 100 % акций компании, занимающейся инженерно-строительным управлением и строительством транспортных магистралей. С 1990 года компания постепенно трансформировалась из s.r.o. до акционерного общества, годовой оборот которого составляет до 150 000 000 чешских крон. В штате 73 человека (65 строителей и 8 руководителей инженерно-строительными проектами).

Предложение № 180071

Основное направление деятельности — инженерно-строительное управление (строительство зданий, ремонт и реконструкция промышленных зданий, строительство и реконструкция коттеджей). Также компания занимается строительством транспортных магистралей, ремонтом дорог, тротуаров, мостов, туннелей, укладкой литого асфальта, бетонных поверхностей, тротуаров. Кроме того, фирма оказывает услуги по реконструкции и ремонту канализации, водопровода, газопровода, реконструкции и строительства каналов горячего водоснабжения и земляных работ, строительству очистных сооружений, сточных вод и теплоизоляции. Также компания занимается поддержанием и ликвидацией старых горных работ и последствий от них, реабилитацией и рекультивацией отвалов и шламовых прудов.

За время своего длительного присутствия на строительном рынке компания выполнила огромное количество важных проектов. Имеет собственное оборудование, которое включает машины для земляных работ (экскаваторы, погрузчики), грузовые автомобили, фургоны и небольшую технику. Владеет просторными складскими помещениями и мастерскими.

В продажу входит:

1. 2 помещения (склады, мастерские);

2. Магазин;

3. Экскаваторное оборудование Cat с обширной комплектацией;

4. Кран, экскаватор-погрузчик;

5. Грузовые автомобили (Man S3, Tatra, Avia, с гидравлическим рычагом, контейнер);

6. Другие автомобили (транзиты, Škoda Octavia);

7. Другие инструменты, оборудование;

8. Ноу-хау;

9. Клиентская база;

10. Веб-сайт.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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