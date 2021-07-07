Продажа бизнеса в Чехии: деревообрабатывающая компания по производству деталей для лестниц

Предметом продажи является компания, специализирующаяся на производстве и поставке деталей, предназначенных для серийного производства деревянных лестниц. В 1996 году она еще занималась производством саун и садовой мебели, но в 2007 году компания сменила направление своей деятельности, бренд и производство. В 2009 году она начала изготавливать детали для лестниц заказчиков — производителей лестниц.

Предложение № 180072

В 2017 и 2018 годах компания переживала кризис, когда потеряла основного клиента, но быстро восстановилась и расширила клиентскую базу. В настоящее время у компании 5 крупных заказчиков, производителей лестниц из-за рубежа, которые выпускают в общей сложности около 500 лестниц в неделю. Исходя из этого вся продукция ориентирована на клиентов за пределами Чехии, особенно в Западной Европе. Компания обрабатывает порядка 400-500 заказов в месяц.

В 2019 году показатели оборота и прибыли практически вернулись к исходному уровню, а в 2020 году стали еще лучше. До июля 2020 года оборот компании составил 8 миллионов чешских крон. Кроме того, компания увеличила стоимость продукции на 15%, поэтому ее оборот оценивается примерно в 20 миллионов чешских крон, а прибыль — до 1 000 000 чешских крон.

Компания базируется в собственном помещении, оснащенном современным оборудованием. Экспертное заключение составило оценку стоимости недвижимости и техники в 2018 году, которое предоставляется по запросу. Долгов нет.

Владелец занимается обработкой заказов и коммуникацией с клиентами, что занимает около 4 часов в день. Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию. Он предлагает переходный период, в течении которого поможет преемнику войти в курс дел. Рассматривается только полная оплата.

В продажу входит:

1. Производственное оборудование на сумму около 900 тысяч чешских крон;

2. Соглашения с поставщиками;

3. Клиентская база.

Поный список продаваемых позиций предоставляется потенциальному покупателю.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.