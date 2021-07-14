Продажа бизнеса в Чехии: ведущий дистрибьютор осветительной продукции и светодиодов

Предметом продажи является 100 % доля в компании, занимающейся оптовой продажей осветительной продукции и светодиодных ламп на европейском рынке. Компания представляет всех самых востребованных производителей осветления, в том числе PHILIPS и OSRAM. Компания также специализируется на техническом освещении и специальных осветительных элементах, используемых в промышленности и сельском хозяйстве.

Предложение № 180073

Компания работает на рынке менее 8 лет, но за это время заняла лидирующие позиции среди поставщиков осветительной продукции в Центральной Европе. Заказчиками компании являются организации из ЕС, а также из стран за пределами Европы, в настоящее время компания обрабатывает и отправляет около 60 заказов в месяц. Компания закупает товары напрямую у европейских производителей.

Склад и офисы компании расположены в арендованных помещениях в районе Братиславы, площадью около 250 м2. Компания платит выгодную арендную плату, которая составляет около 1900 евро в месяц. В настоящее время в компании работает всего 3 постоянных сотрудника, из которых 2 - складские работники. Количество запасов на складе плавающее, также допускается возможность продажи без таковых.

Текущий владелец отвечает за управление компанией и частично развитию бизнеса, посвящая компании в среднем не более 15 часов в неделю. По его словам, при хорошем менеджменте компания имеет большой потенциал для расширения деятельности в ЕС и за его пределами.

Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию. Компания полностью работоспособна, поэтому не требуется перерыва после продажи.

В продажу входит:

1. Складские запасы на сумму 650 тыс. крон;

2. Машины и оборудование;

3. Складская мебель;

4. Оргтехника (ПК, принтеры) и мебель;

5. Соглашения с поставщиками;

6. Клиентская база;

7. Веб-сайты;

8. Производственные тайны.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.