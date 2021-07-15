Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин элитной органической косметики

Предметом продажи является действующий интернет-магазин, специализирующийся на продаже 100 % органической косметики, без опасных химических добавок в элитном сегменте. Основные покупатели компании — женщины из Чешской Республики. А основные продукты: лосьоны, пилинги, шампуни, декоративная косметика, масла, лаки для ногтей и т.п. Компания основана 8 лет назад, за это время очень быстро выросла с точки зрения количества клиентов, товарооборота и прибыли.

Предложение № 180074

Компания управляет интернет-магазином на платформе Shoptet с множеством индивидуальных модификаций и автоматизацией процессов. Для управления интернет-магазином не нужны дополнительные сотрудники, владелец вполне может с этим справиться. Также интернет-магазин не требует большого помещения - вполне достаточно одной комнаты, поэтому текущий владелец не арендовал склад. Продажи можно везти как с прямой отгрузкой от поставщиков, так и имея запас на складе. Интернет-магазин можно подключить к Amazon, Mall, Alza и Eureka Cart.

Поскольку у текущего владельца не было возможности обрабатывать большое количество заказов ежедневно, в июле 2020 года работа интернет-магазина с розничными покупателями была приостановлена. В данный момент магазин направлен только на оптовых покупателей и большинство позиций в каталоге скрыто. Но он полностью готов к возобновлению прежней работы!

Владелец продает бизнес по личным причинам, но готов предложить переходный период, в течение которого поможет новому собственнику войти в курс дел. Работать можно из любой точки Чехии или Словакии. Текущие владельцы видят большой потенциал, так как натуральная косметика как сегмент очень быстро развивается, даже в период пандемии.

В продажу входит:

1. Интернет-магазин на платформе Shoptet с индивидуальными настройками;

2. .cz домен;

3. Полная Клиентская база;

4. Соглашения с поставщиками;

5. Контакты фрилансеров и партнеров;

6. Подключение к IT-сервисам;

7. Рекламные материалы, текстовые файлы;

8. Торговая марка;

9. База данных электронной почты (15 000);

10. Соц сети Facebook (5 000 подписчиков) и Instagram (4 000 подписчиков).

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.