Продажа бизнеса в Чехии: интернет-магазин элитной органической косметики

Предложение № 180074
Компания управляет интернет-магазином на платформе Shoptet с множеством индивидуальных модификаций и автоматизацией процессов. Для управления интернет-магазином не нужны дополнительные сотрудники, владелец вполне может с этим справиться. Также интернет-магазин не требует большого помещения - вполне достаточно одной комнаты, поэтому текущий владелец не арендовал склад. Продажи можно везти как с прямой отгрузкой от поставщиков, так и имея запас на складе. Интернет-магазин можно подключить к Amazon, Mall, Alza и Eureka Cart.
Поскольку у текущего владельца не было возможности обрабатывать большое количество заказов ежедневно, в июле 2020 года работа интернет-магазина с розничными покупателями была приостановлена. В данный момент магазин направлен только на оптовых покупателей и большинство позиций в каталоге скрыто. Но он полностью готов к возобновлению прежней работы!
Владелец продает бизнес по личным причинам, но готов предложить переходный период, в течение которого поможет новому собственнику войти в курс дел. Работать можно из любой точки Чехии или Словакии. Текущие владельцы видят большой потенциал, так как натуральная косметика как сегмент очень быстро развивается, даже в период пандемии.
В продажу входит:
1. Интернет-магазин на платформе Shoptet с индивидуальными настройками;
2. .cz домен;
3. Полная Клиентская база;
4. Соглашения с поставщиками;
5. Контакты фрилансеров и партнеров;
6. Подключение к IT-сервисам;
7. Рекламные материалы, текстовые файлы;
8. Торговая марка;
9. База данных электронной почты (15 000);
10. Соц сети Facebook (5 000 подписчиков) и Instagram (4 000 подписчиков).
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.