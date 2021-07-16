Продажа бизнеса в Чехии: компания по разработке приложений для управления IT и бизнес-процессами

Предметом продажи является успешная IT-компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и приложений, ориентированных на управление IT и бизнес-процессами. Работает на рынке более 25 лет, успев за это время получить хорошую репутацию, стабильную рыночную позицию и лояльных клиентов.

Основные продукты компании — приложения для управления IT в компаниях. Второстепенные продукты — приложения для управления бизнес-процессами. Компания имеет большое количество стабильных клиентов, сотрудничество с которыми продолжается многие годы. В настоящее время компания выставляет примерно до 700 счетов-фактур в год в различных объемах, для части клиентов продажа услуг осуществляется на договорной основе. Даже без существенного дальнейшего развития компания сможет получать доход в ближайшие годы, продавая только обновления приложений своим существующим клиентам.

Заказчиками в основном являются малые и средние компании из различных сфер или государственные учреждения. В большинстве случаев это постоянные клиенты, работающие на основе регулярных платежей по всей стране. Наибольшее количество клиентов в Праге, Моравско-Силезском и Южно-Моравском регионах. Возможно развитие в соседних странах, в зависимости от предпочтений нового владельца.

В настоящее время в компании работает 12 человек, включая команду программистов и отдел продаж. Собственники участвуют в стратегическом управлении компанией и проектами. Они готовы предложить переходный период, в течение которого помогут новому владельцу войти в курс дел.

Компания финансово устойчива, не имеет долгов и генерирует стабильный денежный поток, в последние годы она достигла прибыли, составляющей примерно 20 % от продаж.

В продажу входит:

1. Офисная мебель, компьютеры;

2. Автомобиль;

3. Активы на сумму 50 тыс. крон;

4. Приложения для управления бизнес-процессами;

5. База стабильных клиентов;

6. Команда разработчиков.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.