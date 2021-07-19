Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству картонных упаковок

Предложение № 180076
За время своего существования компания заработала репутацию, а также базу постоянных клиентов. Она обрабатывает более 300 заказов в год, используя в производстве сырье из Чехии. Большая часть клиентов компании находится в Словакии.
Компания владеет землей, где расположены производственные мощности, но они не входят в предложение о продаже. В штате числится 6 проверенных временем сотрудников. Владелец занимается инженерно-техническими разработками, поэтому новому собственнику необходимо будет или занять эту должность самому, или найти нового сотрудника. Владелец готов предложить переходный период для передачи бизнеса.
В продажу входит:
1. Фургон;
2. Производственные машины и оборудование;
3. Соглашения с поставщиками;
4. Клиентская база;
5. Веб-сайт;
6. Производственные тайны.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.