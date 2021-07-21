Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству настенных инфракрасных панелей

Предметом продажи является компания, специализирующаяся на производстве и продаже высококачественных потолочных и настенных инфракрасных электрических панелей, созданных по аналогии с традиционными плиточными печами для обогрева помещений. Это семейная компания, которая сама обеспечивает весь процесс производства, а также розничные и оптовые продажи продукции.

Предложение № 180078

Инфракрасные панели предназначены для полноценного отопления коммерческих и жилых помещений. Благодаря ИК-технологии можно обогреть комнату до температуры всего лишь на 2° C ниже, чем при использовании обычного отопления, вдобавок, существенно сэкономив. Преимущества ИК-панелей: низкие затраты на установку, отсутствие пыли, работа без обслуживания, простой и быстрый монтаж, бесшумная работа для здорового сна.

Компания производит инфракрасные панели различных размеров и дизайнов, имеет большой опыт в этой области, занимая хорошую позицию на рынке. В настоящее время поставляет продукцию клиентам из Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Польши, Германии, Словении, Словакии и, конечно, Чехии.

Производство расположено в съемных помещениях, площадью 478 квадратных метров (производственный цех, магазин, офис). В настоящее время в компании работают четыре сотрудника, два монтажника, бухгалтер и управляющий компанией, которым является один из собственников. Один монтажник заинтересован и далее работать под новым руководством. Он занимается производством, упаковкой и установкой панелей. Новому владельцу необходимо или самому взять на себя управление компанией, или найти нового сотрудника.

Изначально компания продается за 1 900 000 крон, но возможна покупка за 1 500 000 крон в случае перевода корпоративного кредита в размере 391 000 крон на нового владельца (рассрочка 35 000 крон в месяц). Владельцы готовы предложить новому собственнику переходный период для передачи дел.

В продажу входит:

1. Активы - 620 000 крон без НДС

Тестер ПК Elmer 05E - 50 000 крон;

Ноутбук HP с производственной базой - 30 000 крон;

Термотрансферная печать на принтере Zebra - 12 000 крон;

Принтер EPSON - 6 000 крон;

Прижимной стол - 9 0000 крон;

Пила Elumatec DG79 - 100 000 крон;

Компрессор - 7 000 крон;

4 стола для сборки чугуна - 100 000 крон;

Листовые ножницы - 40 000 крон;

Металлический штатив для измерительных щитов - 25 000 крон.

2. Лицензия на производство панелей до 2024 года;

3. Клиентская база;

4. Соглашения с поставщиками;

5. Домен (CZ, EN, SK), сайт на WordPress;

6. Бухгалтерия Pohoda, лицензия 2021;

7. Защита PCO.

8. Прочее: ручные электрические переносные отвертки, металлические подставки для стекла, деревянные подставки для стекла, 9 высоких металлических полок для материалов, 4 стола.

9. Магазин: 18 образцов инфракрасных панелей на сумму около 100 000 крон.

10. Офис: настольный компьютер HP с монитором, принтер HP за 9 000 крон, платежный терминал VEGA 3000 - 10 000 крон, ИК-панель 6 000 чешских крон, полки для документов, интернет-модем Vodafone, 1 стеклянный стол со стульями, 2 стола, кресло, стулья и другое офисное и кухонное оборудование.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.