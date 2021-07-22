Продажа бизнеса в Чехии: компания, предоставляющая услуги для иностранцев

Предметом продажи является компания, занимающаяся услугами для иностранцев в Словакии, в частности оформлением виз и разрешений на работу. В последнее время также предоставляет услуги бухгалтерского учета, подбора персонала и недвижимости. Клиентами компании являются в основном иностранцы из третьих стран (за пределами ЕС).

Предложение № 180079

Компания успешно работает на рынке уже три года. В ее штате три сотрудника, которые согласны остаться на своих должностях даже после продажи компании новому владельцу. Один из сотрудников сейчас базируется в другой компании по подбору персонала. Владелец выполняет функции менеджера и готов предложить новому собственнику переходный период для передачи дел.

Компания не владеет недвижимостью и не арендует ее, так как сотрудники работают удаленно. Ранее был арендован офис, но, учитывая нынешние тенденции рынка, в этом нет необходимости. Активы компании включают оргтехнику, электронику и автомобиль (общая сумма до 10 тысяч евро). Автомобиль находится в лизинге и может быть выкуплен полностью. Самым ценным активом компании является клиентская база, долгосрочные контракты с клиентами, ноу-хау и веб-сайт.

Причина продажи компании - сосредоточенность владельца на другом проекте, которому он хочет посвятить свое время и средства, полученные от продажи бизнеса.

В продажу входит:

1. Офисная техника и электроника;

2. Автомобиль;

3. Долгосрочные контракты с клиентами;

4. Клиентская база;

5. Ноу-хау;

6. Веб-сайт.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.