Продажа бизнеса в Чехии: компания, предоставляющая услуги для иностранцев

Предложение № 180079
Компания успешно работает на рынке уже три года. В ее штате три сотрудника, которые согласны остаться на своих должностях даже после продажи компании новому владельцу. Один из сотрудников сейчас базируется в другой компании по подбору персонала. Владелец выполняет функции менеджера и готов предложить новому собственнику переходный период для передачи дел.
Компания не владеет недвижимостью и не арендует ее, так как сотрудники работают удаленно. Ранее был арендован офис, но, учитывая нынешние тенденции рынка, в этом нет необходимости. Активы компании включают оргтехнику, электронику и автомобиль (общая сумма до 10 тысяч евро). Автомобиль находится в лизинге и может быть выкуплен полностью. Самым ценным активом компании является клиентская база, долгосрочные контракты с клиентами, ноу-хау и веб-сайт.
Причина продажи компании - сосредоточенность владельца на другом проекте, которому он хочет посвятить свое время и средства, полученные от продажи бизнеса.
В продажу входит:
1. Офисная техника и электроника;
2. Автомобиль;
3. Долгосрочные контракты с клиентами;
4. Клиентская база;
5. Ноу-хау;
6. Веб-сайт.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.