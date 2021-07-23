Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству пластика

Предметом продажи является успешная компания в Оломоуцком районе, занимающейся производством пластика. Основным видом деятельности является литье термопластов. Компания имеет собственное производство и все необходимое для этого оборудование.

Предложение № 180080

Компания имеет стабильные продажи около 5 миллионов крон в год. После вычета затрат средний годовой показатель прибыли составляет около 500 тысяч крон в год.

Компания работает на собственном производственном предприятии площадью около 1 800 м2, которое использует только наполовину. Другая часть предприятия может быть использована для нового производственного проекта. Здание в 2016 году было оценено на сумму 7,9 млн крон.

Компания производит технические молдинги для партнеров и собственную продукцию. Для этого использует термопластавтоматы с усилием смыкания 35-140 т и максимальным весом отливки в 300 г.

Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию.

В продажу входит:

1. Термопластавтоматы;

2. Оборудование для мастерских;

3. Соглашения с клиентами;

4. Веб-сайт,

5. Ноу-хау,

6. Производственные тайны.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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