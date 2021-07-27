Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству и монтажу металлических конструкций

Предметом продажи является устоявшаяся компания, занимающаяся производством металла и монтажными работами в сфере выставочных услуг (производство и монтаж стендов и конструкций для выставок). Компания работает более 15 лет и имеет долгосрочные контракты с клиентами.

Предложение № 180081

Услуги компании:

1. Профильная прокатка;

2. Металлообработка;

3. Производство стали, включая нержавеющую;

4. Производство алюминия;

5. Сантехнические работы;

6. Обработка поверхности металлов.

Компания имеет все необходимое оборудование, которое находится в арендуемом производственном цехе, площадью 645 квадратных метров. Стоимость активов и оборудования по рыночным ценам составляет 3,5 млн крон.

Компания выставляет около 200 счетов-фактур в год, владельцу даже приходится отказываться от некоторых заказов из-за большой загруженности. В компании работает 9 сотрудников, 3 из них на постоянной основе, а все остальные – сезонно.

Владелец уделяет работе в компании 8 часов в день. Он предлагает переходный период от 6 месяцев до 2 лет для обучения новых владельцев, передачи всей информации и контактов. Компания продается из-за отсутствия наследника.

В продажу входит:

1. 3 автомобиля;

2. Рабочая площадка;

3. Токарный станок;

4. Другие машины и оборудование (весь список предоставляется по запросу);

5. Клиентская база;

6. Безупречная репутация;

7. Производственные тайны;

8. Стабильная команда сотрудников.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.