Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству и монтажу металлических конструкций

Предложение № 180081
Услуги компании:
1. Профильная прокатка;
2. Металлообработка;
3. Производство стали, включая нержавеющую;
4. Производство алюминия;
5. Сантехнические работы;
6. Обработка поверхности металлов.
Компания имеет все необходимое оборудование, которое находится в арендуемом производственном цехе, площадью 645 квадратных метров. Стоимость активов и оборудования по рыночным ценам составляет 3,5 млн крон.
Компания выставляет около 200 счетов-фактур в год, владельцу даже приходится отказываться от некоторых заказов из-за большой загруженности. В компании работает 9 сотрудников, 3 из них на постоянной основе, а все остальные – сезонно.
Владелец уделяет работе в компании 8 часов в день. Он предлагает переходный период от 6 месяцев до 2 лет для обучения новых владельцев, передачи всей информации и контактов. Компания продается из-за отсутствия наследника.
В продажу входит:
1. 3 автомобиля;
2. Рабочая площадка;
3. Токарный станок;
4. Другие машины и оборудование (весь список предоставляется по запросу);
5. Клиентская база;
6. Безупречная репутация;
7. Производственные тайны;
8. Стабильная команда сотрудников.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.