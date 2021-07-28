Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству поролоновых матрасов и подушек со своим интернет-магазином

Предметом продажи является компания по производству поролоновых матрасов, подушек, автомобильных брезентовых чехлов и т.д. Компания имеет собственное производство, большая часть продаж осуществляется онлайн. У нее сильные позиции в интернете, особенно на платформах Amazon и Allegro.

Предложение № 180082

Компания в основном занимается производством и продажей поролоновых матрасов, подушек для кормления, садовых аксессуаров, подушек сна и наполнителей для них. Клиенты приходят в основном с онлайн-платформ и через собственные интернет-магазины, работающие на международных доменах. Компания имеет зарегистрированный бренд на рынке ЕС, который хорошо известен на таких платформах, как: Amazon, Ebay, CDiscount, Real, Google Shopping и Allegro (во всех странах Европейского Союза).

Служба поддержки клиентов компании многоязычная, товары доставляются со складов в Польше, Испании и Франции. Компания имеет возвратные склады в Великобритании, Испании, Франции, Германии и Италии. Это позволяет без проблем обрабатывать отказы и поддерживать хорошие отношения с клиентами. Компания имеет регистрацию НДС в Великобритании, Испании, Франции, Германии, Польше, Чехии, Италии и Австрии. Это позволяет хранить товары в этих странах и оптимизировать расходы за счет более низких ставок НДС, чем в Польше.

Компания также продает свои продукты постоянным клиентам B2B. Благодаря узнаваемости бренда на всех основных платформах, компания постоянно приобретает новых клиентов. Фирма финансово устойчива и имеет очень низкую задолженность.

В планах и дальше развивать онлайн-канал продаж под собственной торговой маркой (в 2020 году оборот вырос на 100%). Компания также планирует динамичный рост продаж в Италии, Нидерландах и Испании. С января 2021 года компания начала сотрудничать с итальянской компанией BRT (входит в группу DPD), которая предоставляет логистические и курьерские услуги. Это должно привести к более быстрому охвату итальянских клиентов и значительному увеличению продаж.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.