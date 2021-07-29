Продажа бизнеса в Чехии: компания, специализирующаяся на обслуживании устройств Apple

Предметом продажи является молодая компания, занимающаяся сервисом мобильных телефонов и планшетов Apple. Работает с 2018 года, но за столь короткое время сумела сформировать собственную клиентскую базу, которая непрерывно растет. Компания обрабатывает более 60 заказов в месяц.

Предложение № 180083

Компания располагается в арендованном помещении в центре города на оживленной улице. Площадь составляет около 50 м2, а размер арендной платы - 17 000 крон в месяц.

Материальные активы компании являются частью предложения о продаже. В основном это запасы на складе, стоимость которых составляет около 300 тыс. крон, а также оборудование - 180 тыс. крон. Нематериальные активы включают контракты с поставщиками, клиентскую базу, веб-сайт, профили в социальных сетях и внутреннюю информационную систему, стоимость которой составляет 50 тыс. крон.

После продажи в компании согласны остаться три сотрудника: один постоянный сотрудник и два частично занятых. Текущий владелец выполняет повседневное оперативное администрирование и обеспечивает бесперебойную работу компании, что занимает около 10 часов в неделю. Эти задачи новому собственнику необходимо либо взять на себя, либо найти нового сотрудника для этого. Компания полностью работоспособна и сразу после продажи может продолжать функционировать.

Причина продажи – переезд собственника за границу.

В продажу входит:

1. Оборудование стоимостью 180 тыс. крон;

2. Складские запасы стоимостью 300 тыс. крон;

3. Контракты с поставщиками;

4. Клиентская база;

5. Веб-сайт;

6. Профили в социальных сетях;

7. Производственные тайны.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.