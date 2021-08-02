Продажа бизнеса в Чехии: компания, предоставляющая электронные подписи

Предложение № 180084
Этот проект действует как орган внешней регистрации чешской почты более 9 лет. Текущий владелец выкупил его весь один год назад, чтобы продвинуть на более высокий уровень. Вскоре этот план был реализован. В 2018 году были приобретены другие отраслевые веб-сайты, что позволило занять значительную долю рынка. Также был запущен интернет-магазин.
На данный момент налажены все бизнес-процессы, интернет-маркетинг, аналитика, полностью оптимизирована договорная документация, отсутствует дебиторская задолженность. Проект предлагает потенциал для дальнейшего роста, его можно рассматривать как дополнение к другому бизнесу или как интересную инвестицию для получения пассивного дохода.
Фактическую работу в настоящее время выполняют четыре независимых сотрудника, двое из которых работают в форме DPP, а двое как индивидуальные предприниматели. Работа владельца минимальна, он ведет коммуникацию по электронной почте и закрывает незначительные административные задачи, что отнимает у него не более 1 часа в день.
Причина продажи – переориентация собственника на другую сферу деятельности.
В продажу входит:
1. Несколько веб-сайтов;
2. Ноу-хау в платной интернет-рекламе;
3. Клиентская база;
4. Аккаунт в CRM Raynet, включая полный список входящих запросов и их статус за последние 12 месяцев, с разграничением по сайту и каналу;
5. Эффективный инструмент отчетности для анализа трафика, интернет-кампаний и т. д.
6. Платная база потенциальных клиентов;
7. Полностью обработанная документация GDPR;
8. Небольшие материальные активы.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.