Продажа бизнеса в Чехии: компания, предоставляющая электронные подписи

Предметом продажи является проект по созданию электронной подписи, включающий в себя несколько веб-сайтов. К основным преимуществам можно отнести идеально налаженные бизнес-процессы, значительную долю рынка, высокую прибыльность и минимальное время, необходимое для управления компанией.

Предложение № 180084

Этот проект действует как орган внешней регистрации чешской почты более 9 лет. Текущий владелец выкупил его весь один год назад, чтобы продвинуть на более высокий уровень. Вскоре этот план был реализован. В 2018 году были приобретены другие отраслевые веб-сайты, что позволило занять значительную долю рынка. Также был запущен интернет-магазин.

На данный момент налажены все бизнес-процессы, интернет-маркетинг, аналитика, полностью оптимизирована договорная документация, отсутствует дебиторская задолженность. Проект предлагает потенциал для дальнейшего роста, его можно рассматривать как дополнение к другому бизнесу или как интересную инвестицию для получения пассивного дохода.

Фактическую работу в настоящее время выполняют четыре независимых сотрудника, двое из которых работают в форме DPP, а двое как индивидуальные предприниматели. Работа владельца минимальна, он ведет коммуникацию по электронной почте и закрывает незначительные административные задачи, что отнимает у него не более 1 часа в день.

Причина продажи – переориентация собственника на другую сферу деятельности.

В продажу входит:

1. Несколько веб-сайтов;

2. Ноу-хау в платной интернет-рекламе;

3. Клиентская база;

4. Аккаунт в CRM Raynet, включая полный список входящих запросов и их статус за последние 12 месяцев, с разграничением по сайту и каналу;

5. Эффективный инструмент отчетности для анализа трафика, интернет-кампаний и т. д.

6. Платная база потенциальных клиентов;

7. Полностью обработанная документация GDPR;

8. Небольшие материальные активы.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.