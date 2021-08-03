Продажа бизнеса в Чехии: компания-разработчик приложения для email-рассылок

Предметом продажи является компания, специализирующаяся на разработке и использовании веб-приложения для массовой рассылки маркетинговых писем. Основана около 5 лет назад и успешно занимается разработкой оригинального чешского программного обеспечения.

Предложение № 180085

Основным продуктом компании является собственное приложение электронной почты, которое постоянно совершенствуется. Продукт протестирован и адаптирован к условиям работы в Центральной Европе. Через данное приложение уже отправлено более полумиллиарда коммерческих писем.

Компания ориентирована в основном на рынки Центральной Европы, целевыми сегментами клиентов являются электронная коммерция и корпорации. В число клиентов входят крупные чешские и транснациональные компании, которые уже давно пользуются услугами компании.

Собственники готовы предложить переходный период в течение 3-6 месяцев после продажи для передачи дел новым владельцам. Причина продажи – нехватка времени у собственников на дальнейшее развитие проекта и ориентация своей деятельности на другие проекты. Владельцы также допускают возможность продажи только самого приложения без компании и клиентской базы.

В продажу входит:

1. Оборудование;

2. Программное обеспечение (настроенное приложение);

3. База регулярно платящих клиентов;

4. База клиентов и соглашения с ними;

5. Сертификация ISO;

6. Интернет-презентация.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.