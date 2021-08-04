Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству и сбыту пиломатериалов

Предметом продажи является устоявшаяся компания, специализирующаяся на производстве деревянных сушеных и строганных призм, планок, плит OSB, террасных досок, подоконников, кровельных обрешеток, напольных покрытий и т.п. Также компания занимается производством и продажей топливных брикетов, пеллет, колотых дров (ель, дуб).

Предложение № 180086

Компания расположена в северной Моравии. Оборот составляет около 20 млн. крон ежегодно, а доход – около 20 %. В настоящее время компания обеспечена большим количеством заказов. Из-за нехватки производственных мощностей от некоторых из них приходится даже отказываться. Если нанять на работу еще несколько сотрудников, то можно значительно увеличить оборот.

В цену продажи входит земельный участок и расположенные на нем здания. У компании есть все необходимое оборудование для переработки и использования не только исходного материала, но и отходов, из которых производятся пеллеты и стружка для отопительных систем.

Состояние оборудования очень хорошее, и ближайшие 20 лет компания может успешно на нем работать, не инвестируя дополнительных средств. За последнее время в машины вложено 25 млн. крон (за счет собственных средств). Большая площадь земельного участка позволяет расширить деятельность, построив новые производственные мощности.

В продажу входит:

1. Оборудование стоимостью около 25 млн. крон;

2. Земля и здания стоимостью около 37 млн. крон;

3. Лесопилка, столярные изделия, котельная, сушилка для пиломатериалов, Renault Kangoo, Desta, CAT 914;

4. База клиентов и долгосрочные соглашения с ними;

5. Веб-сайт.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.