Продажа бизнеса в Чехии: частный лечебный центр

Предметом продажи является амбициозный проект по оказанию помощи страдающим алкогольной, наркотической и другими зависимостями. Компания работает 4 года и обслуживает 110 клиентов в год. Терапия включает проживание в отеле, питание, профессиональную программу лечения, а также посещение бассейна или тренажерного зала.

Предложение № 180087

Лечебный центр работает в арендованных помещениях гостиницы, в которых клиенты размещаются как в стандартных номерах уровня ***, так и в апартаментах класса люкс.

Компания обладает уникальным ноу-хау в области современного лечения, имеет контакты мировых экспертов в этой области и постоянно растущее число клиентов, которые чрезвычайно довольны услугами.

В компании работают 5 высококвалифицированных сотрудников. В связи с конкуренцией на рынке, в планах у руководства было построить медицинский центр, лечение в котором клиенты смогут оплачивать за счет медицинского страхования. Прогнозируемые расходы на этот проект – 2-4 млн крон, в зависимости от типа конструкции и вариантов размещения пациентов. Другая возможность развития – выход на рынок Словакии и Австрии, где практически нет конкуренции.

В продажу входит:

1. Оргтехника;

2. 2 автомобиля;

3. Веб-сайт;

4. Ноу-хау;

5. Контакты;

6. Маркетинговые стратегии.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.