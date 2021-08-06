Продажа бизнеса в Чехии: готовый строительный магазин

Предметом продажи является строительный магазин, история которого началась еще в 1992 году. Клиентами магазина являются строительные, монтажные и столярные компании, а также частные лица. За время своего существования он заработал хорошую репутацию и положение на рынке.

Предложение № 180087

В ассортимент магазина входят такие позиции:

1. Электроинструменты;

2. Инструменты;

3. Ящики для инструментов;

5. Лестницы и ступени;

6. Крепежи;

7. Сантехнический материал;

8. Строительная фурнитура и др.

Магазин расположен в арендованном нежилом помещении, площадью 158 м² в выгодном месте, где у компании нет конкурентов. Собственником помещения является руководитель компании (как физическое лицо), у которого она арендует помещение по цене 13 тыс. крон в месяц. Владелец помещения готов продлить аренду после продажи компании. Также возможна продажа компании вместе с помещением.

В компании работают 3 продавца. Занятость владельца составляет около 50 % рабочего дня и заключается в управлении компанией и контроле за работой магазина. Крупным активом компании является запас на складе, на сумму около 2,5 млн. крон.

В продажу входит:

1. Складские запасы на сумму около 2,5 млн. крон по закупочной цене;

2. Стойки;

3. Кассовая система;

4. Торговое оборудование;

5. Имя в регионе;

6. Команда;

7. Веб-сайт.

Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.