Продажа бизнеса в Чехии: готовый строительный магазин

Предложение № 180087
В ассортимент магазина входят такие позиции:
1. Электроинструменты;
2. Инструменты;
3. Ящики для инструментов;
5. Лестницы и ступени;
6. Крепежи;
7. Сантехнический материал;
8. Строительная фурнитура и др.
Магазин расположен в арендованном нежилом помещении, площадью 158 м² в выгодном месте, где у компании нет конкурентов. Собственником помещения является руководитель компании (как физическое лицо), у которого она арендует помещение по цене 13 тыс. крон в месяц. Владелец помещения готов продлить аренду после продажи компании. Также возможна продажа компании вместе с помещением.
В компании работают 3 продавца. Занятость владельца составляет около 50 % рабочего дня и заключается в управлении компанией и контроле за работой магазина. Крупным активом компании является запас на складе, на сумму около 2,5 млн. крон.
В продажу входит:
1. Складские запасы на сумму около 2,5 млн. крон по закупочной цене;
2. Стойки;
3. Кассовая система;
4. Торговое оборудование;
5. Имя в регионе;
6. Команда;
7. Веб-сайт.
Причина продажи компании – преклонный возраст владельца, который планирует завершить дела и выйти на пенсию.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.