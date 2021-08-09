Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству мерчендайзинговой и сувенирной продукции

Предметом продажи является компания, занимающаяся сбытом рекламного текстиля и подарочной продукции. Ассортимент компании состоит из более чем 10 популярных брендов и включает одежду как для отдыха, так и для занятий спортом. Компания использует аутсорсинг для печати, вышивки и брендирования.

Предложение № 180088

Клиенты выбирают компанию за высокое качество ее продукции, сервис и широкий ассортимент. У компании хорошо налажены отношения с поставщиками и клиентами из Европы. Предложение о продаже включает в себя веб-сайты компании, товарные знаки, базу данных с тысячами клиентов, полнофункциональное программное обеспечение, охватывающее все виды деятельности компании и ноу-хау.

Компания работает в арендованных помещениях. Это распределительный центр, административные помещения и клиентский центр. В настоящее время складские запасы компании включают около 800 000 единиц товаров, стоимость которых составляет 45 млн. крон.

В компании работает 24 сотрудника (8 административных, 4 торговых представителя, 12 складских рабочих/экспедиторов). Владелец занимается управлением компанией и готов после продажи продолжать активно участвовать в ее развитии.

Компания полностью работоспособна, генерирует адекватную прибыль, имеет достаточно заказов и перспективы для дальнейшего развития в ЕС.

В продажу входит:

1. Товарно-материальные запасы на сумму около 45 млн. крон;

2. Репутация компании;

3. Долгосрочные отношения с поставщиками;

4. Многочисленная клиентская база;

5. Веб-сайты;

6. Бренды;

7. Полнофункциональное программное обеспечение, охватывающее всю деятельность компании.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.