Продажа бизнеса в Чехии: компания по производству мерчендайзинговой и сувенирной продукции

Предложение № 180088
Клиенты выбирают компанию за высокое качество ее продукции, сервис и широкий ассортимент. У компании хорошо налажены отношения с поставщиками и клиентами из Европы. Предложение о продаже включает в себя веб-сайты компании, товарные знаки, базу данных с тысячами клиентов, полнофункциональное программное обеспечение, охватывающее все виды деятельности компании и ноу-хау.
Компания работает в арендованных помещениях. Это распределительный центр, административные помещения и клиентский центр. В настоящее время складские запасы компании включают около 800 000 единиц товаров, стоимость которых составляет 45 млн. крон.
В компании работает 24 сотрудника (8 административных, 4 торговых представителя, 12 складских рабочих/экспедиторов). Владелец занимается управлением компанией и готов после продажи продолжать активно участвовать в ее развитии.
Компания полностью работоспособна, генерирует адекватную прибыль, имеет достаточно заказов и перспективы для дальнейшего развития в ЕС.
В продажу входит:
1. Товарно-материальные запасы на сумму около 45 млн. крон;
2. Репутация компании;
3. Долгосрочные отношения с поставщиками;
4. Многочисленная клиентская база;
5. Веб-сайты;
6. Бренды;
7. Полнофункциональное программное обеспечение, охватывающее всю деятельность компании.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.