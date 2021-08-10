Продажа бизнеса в Чехии: строительная компания с собственным бетонным заводом

Предметом продажи является строительная компания, которая владеет бетонным заводом. Он полностью функционален, имеет действующее разрешение на строительство и может производить до 100 м3 бетона в сутки. Компания также специализируется на строительной деятельности, но в настоящее время владельцы в основном сосредоточены на развитии бетонного завода.

Предложение № 180089

У компании два собственника, один из которых занимается управлением и финансами (8 часов в день). Второй владелец специализируется на производстве и технологиях, на что также уходит полный рабочий день.

Продажа включает в себя материальные активы, рыночной стоимостью около 11 млн. крон, которые в основном включают бетонный завод, погрузчики JCB, автомобили, строительную технику, виброплиты и небольшие активы: компьютеры, принтеры и электроинструменты. Кроме того, в продажу входит здание с офисами и складскими помещениями, стоимостью 1,9 млн. крон, земельный участок стоимостью 180 тыс. крон. У компании заключены контракты на строительные работы на сумму 6 млн. крон. Компания имеет кредиты в размере 5,2 млн. крон, которые будут погашаться за счет средств от продажи. Также возможна продажа с оставлением займов в компании – в этом случае цена будет ниже.

Причина продажи – личные обстоятельства владельцев.

Есть несколько вариантов продажи:

1. Продажа функционального бетонного завода, включая недвижимость, без строительной техники. Цена – 13 млн. крон.

2. Продажа всего предприятия, включая бетонный завод, недвижимость и строительную технику. Цена – 15 млн. крон.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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