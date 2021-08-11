Продажа бизнеса в Чехии: готовый кальян-бар

Предметом продажи является кальян-бар. Это относительно молодое место, основанное в конце 2019 года. Однако даже за такое короткое время ему удалось развиться в устоявшуюся и известную точку с рейтингом 4,9 в Google. Благодаря этому кальян-бар пользуется популярностью как у местных жителей, так и у иностранцев.

Предложение № 180090

Бар расположен в арендованном помещении в центре города, полностью оборудован и включает в себя помимо столиков для клиентов ещё и кухню, комнату для приготовления кальяна, туалет и раздевалки для сотрудников с душем. Компания в хороших отношениях с владельцем помещения, который во время пандемии приостановил арендную плату.

В настоящее время в компании официально трудоустроены 10 сотрудников. Это лояльный и обученный персонал, который готов продолжить работу после продажи компании. Владельцы занимаются организационными, экономическими и финансовыми вопросами, посвящая этому около 20-30 часов в месяц. Новому владельцу необходимо будет взять на себя эти обязанности.

К сожалению, в первый год работы бар пострадал от пандемии, которая отразилась на результатах его деятельности. Несмотря на это, бизнес все равно прибыльный, и при нормальной работе способен принести владельцам 40 - 65 тыс. крон в месяц (возврат стоимости покупки за 2 года).

Хорошая прибыльность гарантируется высокой маржой на кальяны, которые составляют основу бизнеса. Заявленная прибыль предполагает, что новый владелец будет посвящать компании лишь несколько часов в неделю. В случае, если он посвятит бизнесу больше времени и попытается развивать его дальше, он, безусловно, сможет получить более высокую прибыль (80 тыс. крон в месяц и более).

У бизнеса есть много возможностей для развития. Владельцам постоянно поступают предложения по предоставлению кальянов для различных фестивалей, свадеб и корпоративов, которые они не могут удовлетворить в настоящее время из-за нехватки времени. Кроме того, бар открывается ежедневно в 16:00, но, безусловно, может открываться намного раньше, предлагая посетителям кофе, десерты и легкие закуски в дневное время.

Владельцы решили продать бизнес в основном потому, что заняты семейными обязанностями, и они бы хотели передать бар тому, у кого будет на это больше времени.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.