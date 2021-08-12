Продажа бизнеса в Чехии: компания по обслуживанию, ремонту и установке насосов

Предложение № 180091
Компания занимается различными типами насосов, а именно:
1. Шламовые насосы;
2. Эстакады;
3. Питательные насосы;
4. Насосы горячей воды;
5. Конденсатные насосы и др.
В компании работает квалифицированная бригада монтажников с многолетним опытом. Компания владеет тремя производственными цехами, один из которых служит механическим цехом, оснащенным оборудованием для ремонта насосов, второй – для испытаний насосов, а третий – для производства деталей и компонентов для насосов. Все объекты недвижимости включены в стоимость компании.
Компания поддерживает качестве своих услуг на высоком уровне, что подтверждается сертификатом ISO: 9001. Владелец компании только управляет ее стратегическим развитием, другие функции он не выполняет.
В продажу входит:
1. 2 козловых крана 5Т;
2. Токарные, фрезерные, шлифовальные станки;
3. Формовочная машина, стенд дрель;
4. Лебедка, сварочная система;
5. Офисное, складское оборудование;
6. Вилочный погрузчик. 3,5 т;
7. 2 автомобиля;
8. 2 микроавтобуса;
9. Веб-сайт;
10. Долгосрочные контракты с покупателями;
11. Стабильная монтажная бригада.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.