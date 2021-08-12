Продажа бизнеса в Чехии: компания по обслуживанию, ремонту и установке насосов

Предметом продажи является устоявшаяся компания, специализирующаяся на установке, сервисном, гарантийном и послегарантийном ремонте различных типов насосов. Компания работает более 25 лет и успела завоевать хорошую репутацию на рынке. Помимо обслуживания насосов, она также поставляет технологическое оборудование для насосных станций, сточных вод, очистных сооружений и водораспределительных систем.

Предложение № 180091

Компания занимается различными типами насосов, а именно:

1. Шламовые насосы;

2. Эстакады;

3. Питательные насосы;

4. Насосы горячей воды;

5. Конденсатные насосы и др.

В компании работает квалифицированная бригада монтажников с многолетним опытом. Компания владеет тремя производственными цехами, один из которых служит механическим цехом, оснащенным оборудованием для ремонта насосов, второй – для испытаний насосов, а третий – для производства деталей и компонентов для насосов. Все объекты недвижимости включены в стоимость компании.

Компания поддерживает качестве своих услуг на высоком уровне, что подтверждается сертификатом ISO: 9001. Владелец компании только управляет ее стратегическим развитием, другие функции он не выполняет.

В продажу входит:

1. 2 козловых крана 5Т;

2. Токарные, фрезерные, шлифовальные станки;

3. Формовочная машина, стенд дрель;

4. Лебедка, сварочная система;

5. Офисное, складское оборудование;

6. Вилочный погрузчик. 3,5 т;

7. 2 автомобиля;

8. 2 микроавтобуса;

9. Веб-сайт;

10. Долгосрочные контракты с покупателями;

11. Стабильная монтажная бригада.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.