Продажа бизнеса в Чехии: инжиниринговая компания, специализирующаяся на штучном и мелкосерийном машинном производстве

Предложение № 180092
Благодаря расширению собственных мощностей, компания предлагает клиентам изготовление прототипов пресс-форм и инструментов, в том числе поставку прототипов деталей за короткие сроки.
Основными клиентами являются ряд крупных компаний, в том числе крупная автомобильная компания.
Компания поставляет свою продукцию и услуги для таких отраслей, как:
1. Автомобильная промышленность;
2. Фармацевтическая индустрия;
3. Электротехническая промышленность;
4. Авиация;
5. Сельское хозяйство;
6. Горнодобывающая промышленность;
7. Производство и обслуживание форм для термопластавтоматов;
8. Мелкосерийное прессование на термопластавтоматах.
Компания работает на более 10 лет как s.r.o. (ранее владелец работал индивидуальным предпринимателем). Благодаря широкому спектру услуг, у компании мало конкурентов. Заказчиками компании в основном являются компании из Чехии, Словакии, а также Польши и Венгрии. В момент пика развития в компании работало 55 сотрудников, а объем продаж составлял 50 млн. крон. Сегодня в ней занято 25 сотрудников.
Приобрести компанию можно как с недвижимостью, так и без нее,заключив договор аренды.
В продажу входит:
1. Токарный станок с ЧПУ Mazak стоимостью 0,5 млн. крон;
2. 3 новых фрезерных центра с ЧПУ Tajmac за более чем 10 млн. крон;
3. 7 фрезерных центров с ЧПУ, 3 оси и 5 осей, по цене 7 млн. крон;
4. 3 пресса + оборудование 0,5 млн. крон;
5. Прочая техника на 3 млн. крон (очень хорошо сохранившийся подъемник, координатный измеритель, 3 машины для литья пластмасс под давлением, магнитные шлифовальные машины, 3D-принтеры, токарные станки, универсальные фрезерные станки, пескоструйный блок и т.д.);
6. Автопарк из 8 единиц (микроавтобусы, легковые авто);
7. База клиентов и долгосрочные отношения с ними;
8. Веб-сайт;
9. Индивидуальное программное обеспечение, а также профессиональное программное обеспечение для проектирования и производства, например, лицензия на программное обеспечение PowerMILL PRO;
10. Сертификат ISO 9001;
11. Ноу - хау.
Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.
Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.