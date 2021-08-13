Продажа бизнеса в Чехии: инжиниринговая компания, специализирующаяся на штучном и мелкосерийном машинном производстве

Предметом продажи является устоявшаяся инжиниринговая компания, специализирующаяся на штучном и мелкосерийном машинном производстве. Компания также разрабатывает и производит формы для литья под давлением, приспособления для прецизионного контроля, зажимные приспособления для трехмерных измерений, а также пластмассовые и металлические детали. Продукция поставляется «под ключ» - обработка концептуальных проектов, производственной документации 2D и 3D, непосредственно производство, измерения и проверки и т.д.

Предложение № 180092

Благодаря расширению собственных мощностей, компания предлагает клиентам изготовление прототипов пресс-форм и инструментов, в том числе поставку прототипов деталей за короткие сроки.

Основными клиентами являются ряд крупных компаний, в том числе крупная автомобильная компания.

Компания поставляет свою продукцию и услуги для таких отраслей, как:

1. Автомобильная промышленность;

2. Фармацевтическая индустрия;

3. Электротехническая промышленность;

4. Авиация;

5. Сельское хозяйство;

6. Горнодобывающая промышленность;

7. Производство и обслуживание форм для термопластавтоматов;

8. Мелкосерийное прессование на термопластавтоматах.

Компания работает на более 10 лет как s.r.o. (ранее владелец работал индивидуальным предпринимателем). Благодаря широкому спектру услуг, у компании мало конкурентов. Заказчиками компании в основном являются компании из Чехии, Словакии, а также Польши и Венгрии. В момент пика развития в компании работало 55 сотрудников, а объем продаж составлял 50 млн. крон. Сегодня в ней занято 25 сотрудников.

Приобрести компанию можно как с недвижимостью, так и без нее,заключив договор аренды.

В продажу входит:

1. Токарный станок с ЧПУ Mazak стоимостью 0,5 млн. крон;

2. 3 новых фрезерных центра с ЧПУ Tajmac за более чем 10 млн. крон;

3. 7 фрезерных центров с ЧПУ, 3 оси и 5 осей, по цене 7 млн. крон;

4. 3 пресса + оборудование 0,5 млн. крон;

5. Прочая техника на 3 млн. крон (очень хорошо сохранившийся подъемник, координатный измеритель, 3 машины для литья пластмасс под давлением, магнитные шлифовальные машины, 3D-принтеры, токарные станки, универсальные фрезерные станки, пескоструйный блок и т.д.);

6. Автопарк из 8 единиц (микроавтобусы, легковые авто);

7. База клиентов и долгосрочные отношения с ними;

8. Веб-сайт;

9. Индивидуальное программное обеспечение, а также профессиональное программное обеспечение для проектирования и производства, например, лицензия на программное обеспечение PowerMILL PRO;

10. Сертификат ISO 9001;

11. Ноу - хау.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.