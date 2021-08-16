Продажа бизнеса в Чехии: готовая прачечная крупногабаритного белья

Предметом продажи является прачечная, специализирующаяся на стирке и глажке крупногабаритного белья (простыни, скатерти, полотенца и т.п.) для отелей, ресторанов, фитнес-центров и бассейнов. Компания имеет все необходимые разрешения европейского образца, вся работа в ней автоматизирована. В непосредственной близости (50 км) находится большое количество отелей, хостелов, ресторанов и аквапарков. Вблизи практически нет современных прачечных, которые бы составили конкуренцию.

Предложение № 180093

Прачечная находится на закрытой охраняемой территории. Здание (445 м²: цокольный этаж – 365 м² и 1 этаж – 80 м²) и земля принадлежат компании. Помещения спроектированы и построены специально под нужды промышленной прачечной со сверхстандартной инженерной сетью и широким спектром возможностей для дальнейшего расширения предоставляемых услуг. По техническим причинам и по соображениям безопасности в здании пять входов: для приема грязного белья, для отправки чистого белья и еще 3 входа для сотрудников.

Цокольный этаж – эксплуатационная часть. Здесь находится помещение для сортировки белья, раздевалки с душевыми и санитарными помещениями для персонала, автоматизированное хранилище для моющих средств, основной зал для стирки, сушки и глажки, склад чистого белья, готового к отправке, склад для мобильных клеток для белья, а также просторное помещение, полностью готовое под создание химчистки.

Первый этаж содержит кабинеты, туалеты и кухню. Здесь находится техническое помещение с оборудованием по теплоснабжению и вентиляции, кабинет управления с центральной компьютерной видеосистемой, кухня для персонала с зоной отдыха, комната отдыха, в которой планируется разместить мастерскую по ремонту текстиля. Данный этаж можно расширить на 250 м², разместив общежитие для рабочих.

Компания также включает в себя земельный участок под застройку, площадью 351 м² рядом с главным зданием, который в настоящее время используется как стоянка для служебных автомобилей. Компания планирует использовать эту землю для строительства еще одного здания и увеличения производственных мощностей.

Оборудование компании включает:

1. 3 промышленные стиральные машины PRIMUS;

2. 2 промышленные стиральные машины DANUBE;

3. 2 промышленные сушильные машины PRIMUS;

4. Гладильная машина LACO;

5. Гладильная машина PRIMUS;

6. Гладильный пресс для белья (приспособлен для глажки простыней на кровати KING SIZE);

7. Стиральная машина Candy (для салфеток и небольших полотенец);

8. Автоматизированный склад моющих средств марки CHRISTEYNS;

9. Машины и системы обеспечения эксплуатации (теплоснабжение, вентиляция, водяное отопление).

Для снижения энергозатрат часть оборудования (гладильные машины и сушилки) подключена к газу. Установлен специальный фильтр для улучшения качества воды и ее смягчения. У компании есть разрешение на строительство собственной скважины, что запланировано на лето 2021 года и практически исключит затраты на воду.

Для доставки доступны два брендированных автомобиля: Peugeot Boxer EUROBOX для обработки крупных заказов и VW Touran для небольших заказов.

Если модернизировать оборудование, прачечная может обрабатывать до 240 кг белья в час и окупить инвестиции за 2-3 года. У компании нет долгов.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.