Продажа бизнеса в Чехии: готовая кофейня-кондитерская

Предметом продажи является компания, которая владеет уютной кофейней-кондитерской в оживленном районе Праги (ul. Lidická, Praha 5 - Smíchov). Компания имеет все необходимые разрешения и оборудование для приготовления теплых блюд, что дает большие перспективы для развития.

Предложение № 180094

Благодаря расположению в привлекательной части города, близости к набережной и популярным пешеходным маршрутам, кондитерскую ежедневно посещает множество туристов, чтобы купить кофе на вынос, выпить лимонад или поесть мороженое. Средняя прибыль в месяц составляет 40 - 60 тыс. крон.

Помещение арендуется текущими владельцами по договору до середины 2024 года. После продажи договор будет переоформлен на нового собственника бизнеса. В стоимость продажи входит все оборудование кофейни, включая мебель.

Цена продажи: 700 тыс. крон.

Посмотреть фотографии кофейни можно: https://www.sreality.cz/detail/pronajem/komercni/obchodni-prostor/praha--palackeho-most/2273545052#img=0&fullscreen=false

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

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