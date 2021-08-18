Продажа бизнеса в Чехии: студия по продаже и установке дизайнерского освещения

Предметом продажи является компания, которая занимается продажей и установкой современных дизайнерских осветительных приборов. Студия специализируется в основном на осветительных элементах, разработанных известными архитекторами, и предоставляет комплексные решения в зданиях под ключ. Компания сотрудничает с одним из самых известных производителей в мире освещения класса люкс.

Предложение № 180093

Это профессиональная студия, которая предоставляет заказчику комплексное решение по освещению зданий. Клиентами компании являются в основном девелоперы и владельцы жилых и коммерческих проектов по всей территории Чехии. Компания работает уже 8 лет и за это время успела занять хорошие позиции на рынке инновационного освещения с высочайшим качеством. Это семейный бизнес, владельцы которого в основном занимаются общим контролем над деятельностью компании.

В настоящее время компания арендует элитный выставочный зал в самой оживленной части Праги, в оборудование которого вложено более 400 тыс. крон. У компании есть интернет-магазин, но большая часть продаж происходит оффлайн.

Компания обрабатывает порядка 20-100 заказов в месяц. Из-за более высокой категории осветительных элементов по цене и качеству это в основном более крупные заказы, на десятки тысяч крон. Компания имеет большой потенциал для развития и увеличения оборота. Наценка на товары составляет около 40-60%, на услуги – до 100%, а ежемесячные затраты – около 150 тыс. крон. Если расширить команду монтажников и продажников, то можно значительно увеличить оборот и прибыль. На данный момент компания отказывается от части заказов из-за нехватки ресурсов для их исполнения.

Владелец решил продать бизнес в связи с изменением семейного положения и приоритетов. Однако он открыт к сотрудничеству после продажи и готов обеспечить плавный переходный период.

Детали, которые касаются данного предложения, Вы можете уточнить у менеджера. Пишите нам на почту [email protected] с указанием названия предложения.

Если Вы владелец бизнеса в Чехии и планируете его продать, можете обратиться за экспертной оценкой, написав нам на почту [email protected]. (Просим указать Имя/Фамилию/Телефон/Специфику бизнеса). Специалист свяжется с Вами в кратчайшие сроки для уточнения деталей.